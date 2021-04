Cubaanse werknemer gearresteerd

Een gemengde eenheid van politie en andere veiligheidsdiensten, hebben gisteren bij een actie op de Tafelberg maar liefst 902 kilo cocaïne onderschept. Bij deze operatie werd er geen vliegtuig aangetroffen maar wel een man met de Cubaanse nationaliteit die terstond werd aangehouden. Naar wij vernemen, werden er ter plekke ook tal van andere attributen aangetroffen die naar verluidt, allemaal te maken hebben met de activiteiten die behoren bij deze grensoverschrijdende criminaliteit.

Naar wij voorts vernemen, zijn nog enkele leden van het opsporingsteam op de Tafelberg om de zaak aldaar grondig te onderzoeken. De veiligheidseenheid trof 26 balen van 31 en 33 kilo en 1 baal van 50 kilo cocaïne aan. De aangehouden Cubaan heeft naar verluidt, inmiddels verklaard voor de heer K. van het bedrijf 9 Aviation te werken. Bekend is dat de heer K. enige tijd geleden lokaal een Cessna 172 en vervolgens een Cessna 182 kocht en in de maand mei 2019 het alleenrecht kreeg van de luchtvaartdienst op de airstrip van Tafelberg te landen. De andere lokale maatschappijen werd toen schriftelijk door de luchtvaartdienst meegedeeld, dat 9 Aviation alleen naar Tafelberg mocht vliegen. Indien de maatschappijen BlueWing en Gum Air toch de Tafelberg wilden aandoen, ze eerst toestemming van 9 Aviation moesten verkrijgen. Het is ons niet duidelijk of het vliegverbod voor de maatschappijen Blue Wings en Gum Air om op Tafelberg te landen, naderhand werd ingetrokken. De actie van de politie en andere eenheden gisteren op Tafelberg vloeit voort uit de intensivering van de samenwerking tussen opsporings- en inlichtingendiensten van Suriname, Guyana en andere internationale partners zoals enkele maanden geleden werd afgesproken tussen regeringsleiders van betrokken landen. Het onderzoek duurt voort en het is zeker niet uitgesloten, dat er meerdere arrestaties in deze zaak zullen volgen.