De Vliegende Brigade en de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) stuitten afgelopen week op 100 containers met illegaal hout op de Jules Sedney Haven. De onderschepte containers, waren reeds door de douane verzegeld voor export. Intussen heeft het Openbaar Ministerie de opdracht gegeven tot het instellen van een multidisciplinair onderzoek. Volgens verklaring van de regering zal zij zich blijven inzetten om elke vorm van corruptie, de kop in te drukken. In het kader hiervan zegt de directeur van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), Stanley Betterson, in het programma ABC-Aktueel, dat er veel meer containers konden zijn. Volgens Betterson was het overgrote deel van de containers voor Azië (Vietnam) bestemd. Om welke soort hout het in dezen gaat, is nog niet bekend. “Het kan ook zijn, dat het om houtsoorten gaat die helemaal niet gekapt of geëxporteerd mochten worden. De waarde van het hout, zal pas na onderzoek, vastgesteld kunnen worden.”

“In maart kregen we de tip binnen, dat een bedrijf vermoedelijk bezig was met het illegaal inladen van houtblokken in containers en dat de containers reeds al verzegeld op de Haven bevonden.

We hebben reeds toen een onderzoek ingesteld en hebben informatie verzameld. Uiteindelijk is gebleken, dat het bedoelde bedrijf daadwerkelijk bezig was met illegale praktijken”, zegt Betterson. Volgens hem zijn de containers na her-visitatie van de douane onderschept. “De SBB heeft de medewerking van de douane gevraagd, om een her-visitatie te doen op deze containers. Daarbij is gebleken, dat een aantal containers hout bevatte dat in feite tot illegaal hout, gerekend kan worden.” Betterson benadrukt dat tal van de onderschepte houtblokken geen informatie was vermeld. Los dat de blokken niet aan de gestelde eisen voor export voldeden, waren ze volgens Betterson ook niet door SBB gekeurd. “De vereiste zaken van SBB voor export, waren niet in orde of niet zoals SBB zulks vereist.”

Betterson stelt, dat het nog niet duidelijk is, welke onderneming aan deze onderschepte landing, gekoppeld kan worden. Volgens Betterson ligt dat nog een beetje gevoelig, omdat in sommige gevallen ondernemers voor een ander bedrijf hout inladen, maar niet aansprakelijk zijn voor de inhoud. Betterson zegt, dat het in dezen niet alleen over hout op de Haven gaat, maar ook om andere illegale activiteiten gaat die betrekking hebben op de houthandel en export.