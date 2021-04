Drie nieuwe varianten van COVID-19 zijn onlangs ontdekt door onderzoekers van het Butantan Institute in de staat São Paulo (Brazilië). In Baixada Santista werd B.1.351 geïdentificeerd, een Zuid-Afrikaanse variant die al in Sorocaba was geïdentificeerd. In Itapecerica da Serra identificeerden onderzoekers variant B.1.318, een stam die al in Zwitserland en ook in het Verenigd Koninkrijk werd aangetroffen. De N9-variant, een mutatie van de Amazone-variant P1, die al in verschillende Braziliaanse staten wordt aangetroffen, werd geïdentificeerd in de stad Jardinópolis.

Volgens Butantan baart de Zuid-Afrikaanse variant grote zorgen, terwijl de N9 en de Zwitserse variant voorlopig mutaties zijn, die zorgvuldig onderzocht moeten worden, maar nog niet als gevaarlijk worden bestempeld. Butantan meldt dat het te vroeg is om te oordelen of deze Braziliaanse varianten al uitvoerig elders beschreven zijn.

Detecties

Butantan vertelt, dat de ontdekkingen werden gedaan in de “epidemiologische week”,

dat wil zeggen in de periode van een week, waarin Butantan toezicht houdt op nieuwe Covid-varianten door de gnomische sequentiebepaling van een deel van de monsters, die in de laboratoria van het Instituut zijn gediagnosticeerd. De identificatie en het in kaart brengen van nieuwe soorten, is een ander sectie van Butantans prestaties met betrekking tot de COVID-19 pandemie. Vanwege de ontdekkingen van nieuwe stammen, onderzoeken wetenschappers hoe de varianten zich gedragen in relatie tot de klinische status, wat hun relevantie is in de context van de pandemie en of het CoronaVac-vaccin (Sinovac) ze kan bestrijden.

Met deze conclusies wordt rekening gehouden bij het ontwikkelen van nieuwe vaccins, zoals ButanVac en indien nodig, bij het updaten van bestaande vaccins, zoals Sinovac.“We hebben dus een inperkingsbeleid nodig en de COVID-protocollen moeten we in acht blijven nemen, zodat we geen varianten verspreiden ”, legt de adjunct-directeur van het Wetenschappelijk Ontwikkelingscentrum van het Butantan Institute, Maria Carolina Quartim Barbosa Elias Sabbaga, uit.

Het Sinovac-vaccin is effectief tegen de D614G-mutatie van het COVID-19 virus, dat momenteel over de hele wereld heerst en veel voorkomt bij de B.1.1.28-stammen, waarvan de P.1-, Amazonian- en P.2-varianten zijn afgeleid. In Rio de Janeiro, de B.1.1.33, waarvan de N9-variant is afgeleid, volgens een studie vrijgegeven door Sinovac, de Chinese farmaceutische partner van Butantan bij de productie van het CoronaVac vaccin.

De eerste gegevens van een voorstudie, uitgevoerd in samenwerking met het Instituut voor Biomedische Wetenschappen van de Universiteit van São Paulo laten zien dat het Butantan-vaccin ook in staat is de P.1- en P.2-varianten te bestrijden. Dit werd bevestigd naar aanleiding van voorlopige resultaten van een onderzoek, naar de uitwerking van CoronaVac op meer dan 67.000 gezondheidswerkers in Manaus, die een bevestigde diagnose van COVID-19 hadden. Uit de analyse kwam naar voren dat het vaccin 14 dagen na toediening van de eerste dosis 50% effectief was tegen de P.1-variant.

Vaccins die zijn samengesteld uit geïnactiveerde virussen, zoals het CoronaVac, bevatten wel alle delen van het virus. Dit kan een uitgebreidere immuunrespons veroorzaken in vergelijking met andere vaccins, die slechts een deel van het Spike-eiwit gebruiken (eiwit dat door het coronavirus wordt gebruikt, om cellen te infecteren). Butantan’s vaccin slaagt er volgens meldingen in een compleet Spike-eiwit te verkrijgen.