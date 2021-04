De tweede virtuele handelsmissie Nederland – Suriname werd afgelopen week georganiseerd in het Courtyard Marriott hotel te Paramaribo, waar op dag 1 spreker John Goedschalk van Conservation International Suriname een uiteenzetting gaf over duurzaam ondernemen (Landbouw, Eco-toerisme en Dienstverlening). De sprekers op de tweede dag waren o.a. minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking, minister Sigrid Kaag (Nederland) van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, minister Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme en minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken. Allen hadden in het kader van hun taak het over het belang van een goede overheidsinfrastructuur. Zij waren het over eens, dat een sterke zakelijke overheidsinfrastructuur, het mogelijk maakt voor ondernemers goed zaken te doen. Tijdens dag 3 kregen diverse ondernemers de gelegenheid, hun bedrijf en de diensten voor te stellen aan de deelnemers in de zaal en ook de buitenlandse participanten. Bepaalde bedrijven in beide landen, kregen door deze Virtuele Handelsmissie de gelegenheid te ontdekken met wie ze eventueel zouden kunnen samenwerken.

Dag 1

Het programma van de 2de Handelsmissie ving op 20 april aan met spreker Huibert Bos vanuit Nederland die ons op de hoogte bracht van de stand van het duurzaamheidsbeleid in Nederland. Conservation International, hoofdsponsor van het event, verzorgde daarna een zeer informatief programmagedeelte omtrent de groene groeimodellen van Suriname en het project Brownsberg. Sprekers in dit gedeelte waren John Goedschalk, directeur van Conservation International Suriname, mevrouw Sherida Mormon, directeur van de METS en de heer Rabin Boeddha, directeur van TCT. De middag werd benut door een bedrijfsbezoek aan een groene oase in de stad, Oxygen Resort en een zeer interessante discussie over hydroponics in Suriname met Charle Wilfris van Sofraxa, Nigel Telting van Green Tech gardens en Revinh Ramnandanlall van B4 Agro & Food Systems.

Dag 2

Op de tweede dag bestond het sprekerspanel uit diverse ministers, ambassadeurs en de CEO van Datasur. Het thema was: het belang van een goede overheidsstructuur. Acte de presence werd gegeven door minister Albert Ramdin van BIBIS, minister Sigrid Kaag vanuit Nederland, minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Ontwikkeling en Jubithana van TCT. Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken zat in een panelgesprek, geleid door Edward Lee, aan tafel met de heer Anvit Ramlakhan van Datasur inzake het belang van ICT in het verbeteren van de overheidsdienstverlening. De dag werd afgesloten door de ambassadeur van Suriname in Nederland de heer Rajendre Khargi vanuit Den Haag.

Dag 3

De derde dag stond in het teken van Zakelijke Dienstverlening en de Financiële sector. De dag begon met een zeer interessante paneldiscussie geleid door mevrouw Jasna Kortram (partner bij Tjong A Hung accountants) met aan tafel de heer Ghisia-wan van de IDB en de heer Dorinnie van de CBvS. Zeer interessante presentaties vanuit de zakelijke dienstverlening en financiële sector werden achtereenvolgens gegeven door de heer Ashween Achaibersing van Zwinq Tech BV, de heer Frank Streppel, head of global investments van de TRIODOS bank in Nederland, Timothy Kong van Werkstraat, de heren Sardjoe en Papenburg van Baboem NV en de heren Lo-Ning-Hing en Baauw van Consulytic NV die met hun statistieke dashboards, statistische informatie voor diverse sectoren inzichtelijk maakten. Kimberly Schreuders en Jeffrey Braster van EY gaven inzage in de werkzaamheden van EY Suriname & Caribbean. De dag eindigde met een presentatie van de organisatoren, mevrouw Ruth Sinkeler en de heer Leo Habers en de aankondiging van 4Business.sr Het zakelijk platform van waaruit vanaf heden de handelsmissies georganiseerd zal worden en tevens consultancy diensten worden verzorgd.

Dag 4

Op de vierde en laatste dag, de laatste dag werkte de organisatie samen met mevrouw Merit Bottse, policy officer en de heer Bart van Zwieten, eerste secretaris op de Ne-derlandse ambassade in Paramaribo. Zij verstrekten zeer nuttige informatie over de werkzaamheden van de Nederlandse am-bassade en waar ondernemers allemaal er terecht kunnen. De business connect sessie werd afgesloten door de organisator Ruth Sinkeler.

Doel

De relatie tussen Suriname en Nederland is sinds het aantreden van de regering Santokhi sterk verbeterd. De nieuwe regering van Suriname zet in op de goede betrekkingen met Nederland. Dit komt omdat bijna een half miljoen Surinamers in Nederland woonachtig zijn en door de sterke historisch band van beide landen.

De allereerste Virtuele Handelsmissie werd op donderdag 19 november 2020 gehouden vanuit twee locaties te weten in Suriname het Courtyard Marriott Hotel en vanuit Nederland op de locatie Change in Amsterdam Zuid Oost. De Eerste Virtuele Handelsmissie verenigde geïnteresseerde Surinaamse en Nederlandse ondernemers online met elkaar via speeches, lezingen en break out sessies. Het doel van deze tweede missie was om meer diepgang te brengen en concreet het zakelijk netwerk tussen beide landen te verbreden en daadwerkelijk te komen tot het doen van zaken.