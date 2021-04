In Samaracca heeft de rijstsector al enige tijd te kampen gehad met een aantal problemen. Ryan Guptar, rijstexporteur van Indo-Rice, verklaarde onlangs in het programma Trishul Broadcasting Network, dat er een aantal keren met de rijstboeren vergaderd is, en er zijn een aantal punten die een paar problemen opleveren, zoals de watervoorziening; de productie is ook sterk afgenomen door wateroverlast, het machinepark is verouderd, ook de lening van de Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname (NOB), vormt nog steeds een issue. “Er wordt hierbij een oproep aan de regering gedaan ons bij te staan en te ondersteunen, zodat de rijstproductie weer omhoog gebracht kan worden”, aldus Guptar. Hij vertelde voorts, dat in vergelijking met de rijstsector in Nickerie, het daar grootschaliger plaatsvindt en de productie makkelijker gaat, omdat de rijstboeren in Nickerie ondersteund worden door de overheid. “In Saramacca zijn wij afhankelijk van kleine boeren, van bijvoorbeeld 5 hectare grond en naar mijn mening, zijn we hier achtergesteld”, benadrukte Guptar. Het enige wat de rijstboeren van Nickerie volgens Guptar te horen krijgen, is dat er onvoldoende transport is, waardoor de export dan niet uitgevoerd kan worden, en ook omdat het bespuitingsvliegtuig ontbreekt.

Volgens Guptar werd er, voorheen in Saramacca 5000 hectare rijst ingezaaid, en het is volgens hem echt zonde, dat het nu bijna op nul staat. Guptar zei, dat de velden in Saramacca goed voor de rijstsector zijn en de rijstaanvragen voor de export er echter ook zijn. Met de huidige problemen, wordt er daarom van de regering verwacht, de rijstsector te ondersteunen, zodat die weer tot leven kan komen. “Als de regering ons die kleine ‘push’ geeft, zal het ons zeker lukken om de rijstproductie op te voeren”, stelde Guptar. Met voor wat betreft, inzaaien, planten en vervolgens de verwerking, is de rijstsector zowel in Saramacca als in Nickerie identiek. Guptar:“Wij proberen de rijstboeren, zoveel mogelijk financieel bij te staan, maar met betrekking tot de overige problemen, zal de overheid in moeten springen. Dat is echter het verzoek van de rijstboeren.” Vervolgens zei Guptar, dat de vraag naar rijst er is, maar de productie zal eerst opgevoerd moeten worden, alvorens er volledig overgegaan kan worden, tot het exporteren. Guptar onthulde ook, dat de markt in het buitenland zeer omvangrijk is, waardoor het Nickerie niet alleen zal lukken aan de vraag uit het buitenland te voldoen. Zo kan Indo-Rice het product naar Jamaica en Europa exporteren. Voor de exporteur is er volgens Guptar, niet veel dat er gedaan kan worden, maar als de regering, de brandstofprijs voor deze sector verlaagt, zal dat een positieve uitwerking hebben op de transportkosten.

Volgens de rijstboeren, zijn er brieven gericht aan minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), om de situatie in Saramacca te beoordelen en eventueel oplossingen te bedenken, maar Sewdien is volgens de rijstboeren nog steeds niet geweest.