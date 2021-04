“Zeer verontrustend”, noemt Radha Ramjatan, coördinator van de Regionale gezondheidsdienst (RGD) Nickerie, tevens trekker van het covid-team van het westelijk gelegen district, de covid-situatie in het district. Nickerie had ook te maken met een tweede golf, maar was gedurende de maand maart coronavrij en daarna bleef het vrij rustig. Ramjatan denkt dat de mensen daardoor wat nonchalanter zijn geworden en zich niet meer hebben gehouden aan de MoHanA-regels (mondkap op, handen wassen en afstand houden).

‘’Daarnaast zijn er ook de feestdagen geweest, Phagwa en het drukke paasweekend met veel bezoekers van buiten Nickerie’’, zegt hij. Ramjatan zegt dat vanaf die periode, er gesproken kan worden van ‘’een zeer verontrustende situatie’’ in het district. “We zitten nu in de derde golf en als medici hadden wij het verwacht.’’ Op de dinsdagmiddag gehouden spoedpersconferentie, doet Ramjatan uit de doeken dat van 2 t/m 19 april, er 22 personen positief zijn getest. Ondertussen zijn er 6 personen ontslagen, wat het aantal actieve gevallen brengt op 16. Er is contact tracing gedaan en die heeft geresulteerd in het ontdekken van drie clusters van waaruit de verspreiding heeft plaatsgevonden. “Eén cluster is een gezin in Wageningen dat bezoek had ontvangen uit Paramaribo. De persoon is na terug te zijn gekeerd, na aanhoudende klachten, positief getest op COVID-19. De leden van het gezin begonnen daarna ook één voor één klachten te ontwikkelen, ze zijn geswabd en alle zeven gezinsleden zijn positief getest. Onder de gezinsleden bevinden zich drie kinderen die variëren in de leeftijd van vier tot tien jaar.”

Ook bij de brandweer Nickerie en het Nationaal Leger West, zijn er actieve positieve gevallen geconstateerd.

Bij de brandweer zijn nu 4 brandweerlieden positief. Bij het leger gaat het om 1 persoon uit Apoera die met de boot naar Nickerie was vertrokken. “Die persoon had klachten, werd geswabd en het resultaat was positief. Na contact tracing bleek ook de partner van deze militair besmet te zijn”, zegt Ramjatan.

Daarna zijn er ook nog 2 militairen die in Apoera gedetacheerd zijn, positief bevonden. Van de 3 militairen die positief getest zijn, zijn 2 opgenomen in het Mungra Medisch Centrum en 1 in een ziekenhuis in Paramaribo. Ondertussen wordt het Staatslogeergebouw dat voorheen als isolatieplek werd gebruikt en in de maand maart was vrijgegeven, weer gebruikt als isolatieplek.

Van het gezin uit Wageningen, zijn 6 personen daar in isolatie, terwijl 1 van de kinderen in het MMC is opgenomen voor behandeling. Tot dinsdag in de vooravond, ten tijde van de persconferentie, had Nickerie 16 actieve positieve covid-gevallen.