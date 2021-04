“We moeten nu gaan naar de fase van uitvoering, want binnen twee jaar moet de crisis opgelost zijn, dan moet het volk weer normaal kunnen leven”, zegt VHP-parlementariër Mahinder Jogi in gesprek met Apintie. Volgens hem is het niet zo dat de regering niets doet. “Wij raken soms verhit en teleurgesteld wanneer het niet snel gaat, maar bij elke visie die gepresenteerd wordt, houdt men rekening met de beginsituatie waaruit is vertrokken.’’ Jogi zegt dat Suriname nu een regering heeft die eerlijk is, niet steelt en het vertrouwen heeft van de samenleving. Jogi zegt er alle vertrouwen in te hebben, dat het goed komt met Suriname.

Jogi heeft verschillende gebieden geïdentificeerd waaraan de regering moet werken om de samenleving tegemoet te komen. “Voor de verkiezingen waren vele coalitiepartners geen voorstander van pakketten, maar de situatie noopt de regering om iets te doen dat lijkt op pakketten.“ Jogi zegt dat de regering op zoek moet gaan naar de middelen, omdat er wel mensen bereid zijn voor te financieren. Het plan is volgens hem, om een lijst met noodzakelijke basisgoederen vast te stellen. Deze basisgoederen moeten gekoppeld worden aan een winkel waar de mensen de producten tegen sterk gereduceerde prijzen kunnen kopen.

Verder moet de regering de woningbouw aanpakken of middelen beschikbaar stellen, zodat burgers goedkoop hun woning kunnen bouwen. Jogi legt uit dat er drie mogelijkheden zijn. De eerste groep die in staat is zelf te bouwen, moet de regering een goedkope lening geven om te beginnen. De tweede groep die een bouwkavel heeft, maar waarvan de overdracht niet kan plaatsvinden, moet de regering registreren per district en gericht te werk gaan.

Voor de derde groep die geen kavel of onderpand heeft, moet de regering bouwen, waarna de mensen langzaam kunnen aflossen.

Jogi is ook van mening dat de overheid moet beginnen om de nutsvoorzieningen te brengen naar gebieden waar die nog niet aanwezig zijn. Daarnaast moet de regering ervoor zorgen dat sociaalzwakkeren een BaZo-kaart krijgen. Jogi pleit ook voor een sterke push aan de agrarische sector. “Als wij vanaf ons aantreden, serieus beleid hadden losgelaten om die 25.000 hectare die braak ligt te benutten, hadden we dat in één jaar tijd afgerond en vanaf komend jaar die 25.000 hectare ingezaaid. Dat moet de regering oppakken. Het is nog niet laat”, stelt Jogi. Hij zegt dat er ook een oplossing moet komen voor het afzetprobleem waar veel landbouwers mee te maken hebben. “Planten is geen probleem, maar wat gaan we met de producten doen. Daarop moet de regering antwoord geven”, aldus Jogi.

Niet aan alle ideeën wordt er met evenveel voortvarendheid gewerkt. Het niet meteen uitvoeren van ideeën, moet volgens hem geplaatst worden in het kader van wat men heeft aangetroffen.

Over de coalitie zegt Jogi: ‘’Er is geen enkele andere hoop en oplossing in het land. Deze coalitie moet geen grappen maken. De leiders moeten de eenheid behouden en het belang van het land voorop stellen.”