Na verkregen informatie over een vliegtuig dat aan de grond zou zijn gesignaleerd in het Avanaverogebied, is een gemengde eenheid van de politie regio West, bestaande uit recherche, Forensische Opsporing (FO), het Regionaal Bijstands Team (RBT) en de politiecommandant van Apoera, het gebied ingetrokken voor onderzoek. Op maandag 12 april troffen de eenheden inderdaad een vliegtuig aan in de nabijheid van de airstrip van Avanavero. Het toestel, een Beechcraft, lag onder een laag bladeren en takken.

De gewestelijke politiecommandant van Nickerie, hoofdinspecteur Brian Isaacs, deelde maandag op een persconferentie mee, dat het toestel schade vertoont aan onder andere het landingsgestel. Het toestel is leeg aangetroffen. Er zijn geen verdachte personen in de omgeving gesignaleerd. De politie-eenheden hebben een tactisch en technisch onderzoek verricht.

Isaacs zegt dat de zaak in onderzoek is bij de afdeling Narcotica Brigade. Gezien het onderzoek nog in het beginstadium is, zegt Isaacs niet verder in details te kunnen treden over de zaak. Hij benadrukt dat het onderzoek gaande is en de afdeling die belast is met het verdere onderzoek, alle ruimte wil geven om een grondig onderzoek te doen. Op vragen hoelang het vliegtuig in het gebied is, hoe de politie de informatie heeft verkregen en of er drugs zijn aangetroffen, wilde Isaacs niet ingaan. “Uit egards voor de onderzoekers kan ik niet ingaan op deze vragen”, aldus Isaacs. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht in deze zaak.