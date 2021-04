‘Volgende lading vaccins komt binnenkort’

De negatieve berichtgeving en de afgenomen voorraad AstraZeneca-vaccins, hebben ertoe geleid dat steeds minder mensen worden gevaccineerd tegen COVID-19. Dagelijks worden de verschillende priklocaties voorzien van een aantal vaccins, die zij moeten zetten bij de mensen die geregistreerd staan op een lijst die afkomstig is van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG). Met name de negatieve berichtgeving over het AstraZeneca-vaccin, zorgt ervoor dat niet alle mensen die op de voormelde lijst staan, ook daadwerkelijk komen om gevaccineerd te worden, derhalve zit de locatie dan met de voorraad.

De redactie van De West, sprak enkele medisch specialisten die betrokken zijn bij de vaccinatiecampagne en zij stelden, dat het vaccinatieproces ook vertraging oploopt vanwege de beschikbare voorraad aan AstraZeneca-vaccins en het feit dat de overheid zich blijft focussen op mensen boven de 60 jaar en personen boven de 40 jaar met comorbiditeit (tegelijkertijd voorkomen van twee of meer aandoeningen bij een persoon), terwijl er heel veel jonge mensen zijn die zich wel willen laten vaccineren. De specialisten zijn van mening, dat de eerstvolgende groep die op de prioriteitenlijst voor vaccinatie moet komen, moet bestaan uit personen die een essentieel beroep uitoefenen (onderwijzers, taxi- en buschauffeurs,), maar ook horecamedewerkers en personen werkzaam in een contactberoep zoals kappers, sportinstructeurs en schoonheidsspecialisten.

Naomie Chan-Imanuel, coördinator van het Nationaal Vaccinatieteam, zegt aan de krant, dat de vertraging in het leveringsproces ligt aan de beschikbaarheid van vaccins in de wereld. “Het ligt wel in het vooruitzicht, dat er meer vaccins worden geleverd, maar om onduidelijkheid te voorkomen, kan er nog geen exacte datum bekend worden gemaakt, maar er komen binnenkort weer vaccins, want de zaken zijn bijna rond”, aldus Chan- Imanuel. Volgens haar wil het Nationaal Vaccinatie-team de bevolking motiveren en stimuleren om zich te laten vaccineren, waarbij er voorlichting gegeven moet worden over de voordelen om de pandemie onder controle te krijgen. “Door je te laten vaccineren, word je minder ernstig ziek indien je besmet wordt met het coronavirus en ben je minder besmettelijk voor anderen.

Wij willen door middel van de vaccinaties, de pandemie onder controle krijgen en terug naar ons nieuwe normale leven met minder strenge maatregelen”, aldus Chan-Imanuel. Naar verluidt is het Mobiele Vaccinatieteam gisteren naar de omgeving Winti Wai geweest om de bewoners te vaccineren. Helaas was er weinig animo, ondanks dat de initiatiefnemers aan de bewoners uitlegden wat de covid-vaccinatie inhoudt en wat de voordelen er van zijn. De medisch specialisten zeggen, dat de samenleving zich nu wat de covid-vaccinatie betreft, terughoudend opstelt vanwege de negatieve berichtgeving over het Astra-Zeneca-vaccin. Een zeer klein aantal personen heeft na vaccinatie met dit vaccin, trombose gekregen.

Volgens internationale wetenschappers geeft een besmetting met COVID-19, een groot risico op trombose. De helft van de COVID-19-patiënten op de Intensive Care, ontwikkelt een ernstige trombose.