We hoeven niet over deze zaken te praten als de regering duidelijk is’

De omstreden investeringsmaatschappij New Surfin N.V., is nog niet uitgeschreven uit het handelsregister. Echter heeft de regering in het parlement meegedeeld, dat de opdracht reeds was gegeven aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) en dat alle stappen zijn gevolgd. Bij het blijven hameren van parlementariërs op de nietigverklaring van deze NV, heeft Asiskoemar Gajadien de opmerking gemaakt, als zou de KKF de doorhaling niet willen doorvoeren. De KKF heeft op 19 april een brief gericht aan de voorzitter van het parlement, Marinus Bee, waarin gevraagd wordt dat het parlement zaken rechttrekt, omdat niet de juiste stappen zijn gevolgd om de NV uit te schrijven uit het handelsregister. NPS-parlementariër Patricia Etnel om een reactie gevraagd, zegt dat het een heel kwalijke zaak is, omdat er volgens haar geen gehaal en getrek hoeft te zijn over het uitschrijven van een NV uit het handelsregister. Etnel geeft aan dat er belangrijkere zaken zijn waarop het parlement zich moet focussen, zoals de ontwikkeling van het land, maar dat het nu de focus verliest, omdat de regering niet duidelijk is geweest. Volgens Jayant Padarath, voorzitter van de KKF, heeft de KKF op 15 maart per e-mail een schrijven ontvangen van Prenobe Bissessur van Bissessur en Co met een verzoek voor doorhaling van de inschrijving van New Surfin namens Viren Ajodhia.

Het origineel schrijven is op 16 maart op het kantoor van KKF ontvangen.

Padarath deelt mee dat op 26 maart, een schrijven is verzonden aan Bissessur om zich rechtstreeks te wenden tot de Handelsregistercommissie, aangezien zij de bevoegde instantie zijn. Echter heeft de KKF nog geen reactie ontvangen op dit schrijven. Ook is er nog geen verzoek gedaan bij de Handelsregistercommissie. “Het verzoek is sedert maart gedaan door het KKF. Ik heb het gevoel alsof de regering ons op ene dwaalspoor heeft gebracht bij het geven van antwoorden”, stelt Etnel.

Zij vraagt zich af waarom de regering niet duidelijker wilde zijn hierover.

New Surfin is opgericht door Ajodhia en niet door de staat. Desondanks is Etnel van mening, dat het de taak is van de regering om uit te zoeken wat de stand van zaken was in het geheel. Meer nog omdat het op de agenda van het parlement zou komen. “Dit veroorzaakt de regering zelf. Als je duidelijk was, zouden er geen redenen zijn voor duizenden vragen en beschuldigingen.” Etnel zegt dat de regering moet begrijpen dat het hele ontstaan van New Surfin ‘’een hele ruis’’ is geweest en dat het belangrijk is dat die weggenomen wordt.

Zij is blij dat bij de oprichting van de nieuwe NV in de wet is opgenomen dat het parlement vragen mag stellen als zaken onduidelijk zijn. “We komen uit ene periode van tien jaar waar de vorige regering zoveel heeft beloofd, maar niets heeft waargemaakt. Nu moeten we dit aanhoren. Het is niet correct”, aldus Etnel.

door Priscilla Kia