Na negen maanden regering Santokhi-Brunswijk, zal de regering beginnen met de evaluatie van het beleid. “Deze regering is te midden van een covid-crisis met heel veel draagvlak aangetreden, maar ook met heel veel problemen, vertrouwen en hoge verwachtingen. Wanneer je evalueert, moet je op zijn minst tot een bevinding komen en die is dat wij als regering, ons maximaal hebben ingezet om dit land op een eerlijke en behoorlijke wijze te besturen zoals beloofd, en of we erin geslaagd zijn de gestelde doelen te realiseren”, zei VHP-parlementariër Mahinder Jogi, gisteren in het tv-programma To the Point.

Jogi is van mening dat de intenties van de regering zuiver zijn gebleven in de afgelopen negen maanden. Het realiseren van doelen is volgens hem niet alleen afhankelijk van de intenties, maar ook van de mogelijkheden. Een van de mogelijkheden in vergelijking met 2010 is volgens Jogi, de slechte financiële economische situatie die de regering heeft overgenomen. Hij gaf aan dat er grote ontevredenheid is onder het volk en is van mening, dat de regering meer moet communiceren met het volk. “Ik vind dat de communicatiedienst van de regering onvoldoende de samenleving bereikt”, stelde Jogi.

De parlementariër legde uit dat het niveau van communicatie lager moet en dat de regering in de taal van de straat moet praten met de mensen.

“Dan gaan de mensen begrijpen waarom melk duur is en waarom de koers zo hoog is. De manier waarop de informatie wordt gegeven, is belangrijk”, zei Jogi. Hij is van mening dat de communicatie ook in meerdere talen moet en ook via verschillende kanalen met bekende presentatoren. Over de opmerking dat met name de politieke partijen in de regering stil zijn na de verkiezingen, zei Jogi dat vanuit de regering de communicatie beter moet, omdat de regering een communicatiedienst heeft om haar beleid te verkopen.

“De politieke partij zit in de regering, maar dat betekent niet dat de partij geen verantwoordelijkheid heeft, dus het zou goed zijn dat de top van de partijen op dezelfde manier verder gaan om de samenleving voor te lichten”, aldus Jogi.