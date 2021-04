Volksgezondheid adviseert voortzetting immunisatie

Het ministerie van Volksgezondheid is op de hoogte gebracht van het overlijden van twee personen in ons land, die onlangs waren gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin. In overeenstemming met het nationale en internationale protocol, wordt momenteel in Suriname monitoring en onderzoek gedaan naar meldingen van grote bezorgdheid na vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin. ‘’Dergelijke meldingen worden serieus genomen, aangezien veiligheid onze eerste zorg is’’, aldus een publicatie van Volksgezondheid. Voor elk van deze gemelde gevallen, wordt een gedetailleerd onderzoek uitgevoerd door het Adverse Events Following Immunisation Team (AEFI). Tot op heden is wereldwijd bevestigd, dat er geen sterfgevallen na vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin, dat momenteel ook in Suriname wordt gebruikt, geassocieerd worden met het vaccin. En omdat Suriname nu de derde golf van de pandemie ingaat en met de vastgestelde aanwezigheid van alle drie zorgwekkende varianten van het virus, is het volgens het ministerie van Volksgezondheid en de WHO, nog belangrijker dat personen worden gevaccineerd.

Duitsland heeft inmiddels 42 zeldzame trombosegevallen na vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin gemeld. Bij 23 mensen was er ook sprake van een laag aantal bloedplaatjes. In de meeste gevallen ging het om vrouwen tussen de 20 en 63 jaar. Daarbij moet worden vermeldt, dat het vaccin van AstraZeneca in Duitsland ook vaker aan vrouwen is toegediend. Acht mensen zijn in Duitsland overleden aan de zeldzame bijwerking. Het gaat om vijf vrouwen en drie mannen. Duitsland heeft het gebruik van het AstraZeneca-vaccin net als in Nederland beperkt tot 60-plussers. Volgens het Europees Geneesmiddelen-bureau EMA bestaat er waarschijnlijk een verband tussen het vaccin en de zeldzame en gevaarlijke combinatie van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie). Enkele tientallen mensen in Europa kregen hebben na toediening van het AstraZeneca-vaccin, bijwerkingen ondervonden.

WHO, EMA, MHRA

WHO’s Global Advisory Committee on Vaccine Safety (GAVCS), het Europees Medicament Agentschap (EMA) en de Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) van het Verenigd Koninkrijk, hebben meldingen van mogelijke ernstige ongewenste voorvallen, waaronder sterfgevallen onderzocht, en zijn allemaal tot de conclusie gekomen, dat er geen verband is met het vaccin. De voordelen van het gebruik van het AstraZeneca-vaccin wegen volgens deze organisaties zwaarder dan de mogelijke risico’s, waaronder de zeer zeldzame ernstige voorvallen.

Situatie Ziekenhuizen

Zorgwekkender is het feit, dat de situatie in onze ziekenhuizen, die de COVID-19 zorg moeten bieden, zeer precair is en dat een toename van infecties, mogelijk kan leiden tot maximale bezetting van zorg- en IC-capaciteit. Hierdoor zijn er door de regering wederom verscherpte Covid-protocollen afgekondigd voor de periode 10 t/m 23 april. De regering zal de ontwikkelingen op de voet blijven volgen en tussentijdse monitoring zal uitvoeren. Op basis van de bevindingen zal ze eventuele aanpassingen doorvoeren in het regiem van de maatregelen. Gevaccineerde personen worden aangemoedigd, eventuele zorgen aan hun huisarts of aan 178 te melden en onmiddellijk medische hulp in te roepen, als ze ernstige klachten hebben, zoals aanhoudende en ernstige hoofdpijn, ademhalingsmoeilijkheden of aanhoudende pijn op de borst of buik.