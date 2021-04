“De gezondheid van de mens staat op de eerste plaats, daar bestaat er geen discussie over. Maar over een totale lockdown, ben ik niet erg enthousiast. De koopkracht binnen de horecasector is aanzienlijk geaald het afgelopen jaar en het is elke maand een kwestie van passen, meten en hopen dat het goed komt”, zegt een jonge ondernemer uit de horecasector tegenover de krant. De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, maakte gisteren via de media bekend, dat de maatregelen verder zijn verscherpt en dat het aankomend weekend, er een algehele lockdown zal zijn die duurt van vrijdag 20.00u t/m maandagochtend 05.00 uur. “Bij een partiële lockdown kun je na zes uur nog gebruik maken van je delivery mogelijkheden. Juist in het weekend kunnen we inkomsten vergaren, want door de week verdien je haast niet meer. Als je goed kijkt, zul je merken dat de meeste etenszaken alleen in het weekend open zijn. Dit is om kosten te besparen”, aldus de ondernemer. Volgens hem zijn de prijzen in de winkels ook een grote boosdoener.

‘’De prijzen zorgen voor de verdere neergang van de sector. Elke week raak je geconfronteerd met prijsverhogingen. Het moment dat je de verhoging doorberekent in je producten, raak je zeker tien klanten kwijt die het zich niet meer kunnen permitteren”, zegt de ondernemer. Volgens hem is creativiteit momenteel de beste oplossing voor een ondernemer om te overleven, maar hij vraagt zich wel af hoeveel creativiteit en doorzettingsvermogen hij nog in zich heeft. “Ik heb collega’s hun zaak zien sluiten. Maar iets waarvoor je jaren hebt moeten sparen, zie je liever niet op zo een manier neergaan”, aldus de ondernemer.