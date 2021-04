Vanuit de samenleving is de vraag vaker gesteld, waarom in Suriname tegen COVID-19, alleen het AstraZeneca-vaccin gebruikt wordt. Er zijn verschillende soorten coronavaccins en elke soort probeert het immuunsysteem op te wekken. Er zijn eiwit-gebaseerde vaccins (Sanofi-GSK), Vector-vaccins (AstraZeneca en Janssen Pharmaceutica) en mRNA-vaccins (Pfizer-BioNTech en Moderna). Volgens deskundigen moet er niet alleen gefocust worden op COVAX gefundeerde vaccins. “Wat is de reden, dat wij alleen AstraZeneca krijgen als optie in Suriname, want die wordt geproduceerd in India onder het merk Covishield. We kunnen helaas geen Pfizer-vaccins hier als optie hebben, vanwege de opslagvoorwaarde waaraan wij niet kunnen voldoen, maar naast AstraZenca, bestaat er nog een optie vanuit India en die heet Covaxin. Daarom is de vraag gerezen, waarom wij niet een keuze krijgen, waarvan ten minste twee”, zegt een betrouwbare bron. ‘’Het AstraZeneca-vaccin is de afgelopen tijd zwaar onder vuur komen te liggen vanwege een aantal trombosegevallen en het lijkt dan wel goed, om een tweede optie aan te bieden wanneer er mensen zijn die twijfelen’’, aldus de bron. Ook heeft extern onderzoek uitgewezen dat in bepaalde leeftijdsgroepen, mannen en vrouwen verschillend reageren op het AstraZeneca-vaccin. In sommige landen is men inmiddels gestopt met het gebruik van dit vaccin, maar in andere landen heeft men de afweging gemaakt, dat wel vaccineren beter is dan niet vaccineren. “Waarom wordt er ook niet meer aandacht besteed aan een gezonde levensstijl en het gebruiken van de juiste vitaminen om het immuunsysteem te boosten.

Er wordt niet voldoende gefocust op preventiemaatregelen en voorlichting per individu, want het is wetenschappelijk bekend, dat als je niet tot een risicogroep behoort, goed voor jezelf zorgt en dagelijks vitamine C van 1000 mg inneemt als onderhoudsdosis en vitamine D en je mocht ziek worden, dat de kans op IC- opname minimaal is. Waarom kan het ministerie van Volksgezondheid tijdens de vaccinatiecampagne de bevolking ook bewust op het hard drukken, dat gezonde voeding samen met de juiste vitamines, ook helpen om je immuunsysteem sterker te maken, zodat het virus geen kans krijgt. Als overheid is die voorlichting een stuk goedkoper dan alle vaccins om eenieder in te enten”, zegt een medisch deskundige. Op dit moment is er nog geen data met betrekking tot het langetermijneffect van de vaccins, waardoor het volgens deskundigen, zeer belangrijk is om mensen voor te lichten over gezonde voeding en preventie. “Als je alles bij elkaar zou optellen, dan vraag je af waarom je voor dit vaccin zou moeten kiezen. Want wanneer je ook een keuze zou kunnen hebben voor een dat op de ouderwetse methodiek is gefabriceerd, zoals een afgezwakt virus (Covaxin) dan lijkt dat betrouwbaarder. De overheid kan dan zeggen, dat zij gebruik maakt van een WHO goedgekeurd vaccin, maar we moeten niet vergeten, dat de WHO ook zwaar politiek geladen is”, stelt een medisch specialist. Naar verluidt, kunnen de grote farmaceutische bedrijven, zoals Pfizer en AstraZeneca, machtig lobbyen bij de WHO, waardoor hun product heel duur wordt verkocht, terwijl een soortgelijk vaccin uit een an-der land, voor veel minder verkocht wordt. ‘’Wie zegt, dat vaccins van andere landen die niet goedgekeurd zijn door de WHO, ook niet voldoen?’’, aldus een bron uit de medische wereld.