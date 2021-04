De procureur-generaal (PG) Roy Baidjnath Panday, heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en is gisteren afgezwaaid bij het Openbaar Ministerie. Er is nog geen nieuwe PG benoemd en daarom zal advocaat-generaal Gracia Paragsingh, fungeren als waarnemend PG. Advocaat Gerold Sewcharan, zei in het radioprogramma ABC Aktueel, dat de regering zich allang had moeten voorbereiden op het vertrek van Baidjnath Panday, zodat ze gelijk een nieuwe PG had kunnen benoemen. Hoewel ook in de afgelopen jaren de opvolger eerst benoemd werd tot waarnemend PG, stelt Sewcharan dat dit geen wettelijke verplichting is. Volgens hem is de positie van de PG geregeld in de grondwet, waarin aangegeven wordt, dat de PG door de regering benoemd wordt.

“Maar als je een situatie hebt waarbij de huidige PG aftreedt, omdat hij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt heeft, dan heb je een situatie waarbij niet gelijk een nieuw benoemde PG al bekend is. Dit betekent dat er gekeken gaat worden naar een andere vervolgingsambtenaar die in de waarneming van de functie van PG kan worden benoemd”, zegt Sewcharan. In Suriname is er volgens Sewcharan, de Wet Inrichting en Samenstelling van de rechterlijke macht. Deze wet houdt in dat een advocaat-generaal door de president van de Republiek Suriname aangewezen wordt als te zijn de waarnemend PG. “Ook Baidjnath Panday is begonnen als waarnemend PG. De regering kan zonder meer gelijk een PG benoemen. In dit geval kon de regering al voldoende voorbereidingen hebben getroffen voor de benoeming van de nieuwe PG. Dan had je situatie van waarnemend PG niet.”

In het rechtstatelijk gebeuren is de functie van de PG volgens Sewcharan, enorm belangrijk. Hij benadrukt, dat de regering haar huiswerk goed moet maken om de juiste persoon te benoemen in de functie van PG. “Omdat het een benoeming door de regering betreft, kan je stellen dat het op zich een politieke benoeming is. De regering moet eerst op één lijn zijn ten aanzien van de te benoemen persoon.” Sewcharan zegt te willen benadrukken, dat hoewel de regering de PG benoemt, het een apolitieke functie is. “De persoon in de uitoefening van dat ambt moet niet een bepaalde politiek voorkeur tot uiting komen. Dit mag nimmer”, stelt Sewcharan.