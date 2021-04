Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning heeft zeer recentelijk in het parlement, de vreemde aankoop van een Cessna-vliegtuig aan het licht gebracht. Volgens Achaibersing, zou het toestel door de vorige regering aangeschaft zijn met gelden van de staat door tussenkomst van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB). Achaibersing verklaarde dat er momenteel prioriteiten gesteld worden en één van de prioriteiten is om erachter te komen, wat zich afgespeeld heeft bij de SPSB. “Dit zal diepgaand onderzocht worden”, aldus Achaibersing dezer dagen in het programma ABC Aktueel.

In juni 2017 werd het Cessna-vliegtuig voor USD 443.685 gekocht. Volgens Achaibersing, is het vliegtuig nu een onderwerp van onderzoek. Achaibersing zei dat naar aanleiding van het onderzoek, enkele bedragen teruggestort zijn. “Op 15 maart 2021 was er USD 150.000 teruggestort en op 23 maart 2021 USD 30.000”, aldus Achaibersing. De brief die in het parlement getoond werd, is volgens Achaibersing gericht aan Ginmardo Kromosoeto, de toenmalige directeur van de SPSB. Kromosoeto is sedert augustus 2020, ingesloten inzake vermeende malversaties bij deze bank.

“In het parlement, is de aanschaf van het vliegtuig opzich niet besproken, maar de wijze waarop de financiering is voltrokken. De aflossing kwam pas opgang, nadat er een justitieel druk werd ingesteld, voortvloeiend uit onderzoekingen die nog bij SPSB plaatsvinden”, stelde Achaibersing. Volgens hem, heeft men kennelijk gevraagd de bedragen terug te storten, echter kan de manier waarop dat gevraagd is, niet beoordeeld worden, omdat men volgens de bewindsman, waarschijnlijk aangemaand is het geld terug te storten.

Ondertussen zijn er volgens Achaibersing, drie stortingen voltooid en wel, USD 150.000, USD 30.000 en USD 40.000. “Als we deze bedragen optellen, dan komen we op een bedrag van USD 220.000. Blijkbaar moeten er nog meer stortingen plaatsvinden”, aldus Achaibersing. Vervolgens benadrukte hij, dat er ook andere kosten bijgekomen zijn zoals, licentie van de piloot, en aanschaf van een busje. “Er is een hele breakdown en dat heb ik aan het parlement doen toekomen van USD 443.000, waarbij een deel zelfs via het Housing project, het fonds voor huisvesting, is betaald”, aldus Achaibersing. Volgens hem, is er tot nu toe geen sprake van een leningsovereenkomst. Het openbaar ministerie, en de rechter-commissaris, zijn volgens Achaibersing doende met een diepgaand onderzoek, waar de accountants van de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD), beschikbaar gesteld zullen moeten worden van de rechter-commissaris. “Dat betekent dat de accountants dus minder beschikbaar zullen zijn voor andere onderzoekingen”, aldus Achaibersing.