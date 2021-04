Opvoering van grensbewaking in het vooruitzicht

De eerste cluster van de Braziliaanse variant in Suriname begon op een werkplek. Dit maakte de directeur van Volksgezondheid, Rakesh Gajadhar Sukul, gisteren bekend op de covid-persconferentie van het Outbreak Managementteam (OMT) van de regering. Sinds medio februari 2021 is Suriname begonnen met het opsturen van monsters naar Nederland van vermoedelijke gevallen van nieuwe varianten van het COVID-19-virus voor laboratoriumonderzoek. Volgens de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, heeft Suriname op 5 april de resultaten teruggekregen, inhoudende dat er gemuteerde varianten van het coronavirus aanwezig zijn in Suriname. Ramadhin zegt, dat de regering niet op de hoogte was van de varianten, tot op het moment dat ze door de wetenschappers vanuit Nederland werd geïnformeerd. Volgens Gajadhar Sukul, is in Brazilië te zien, dat de Manaus-variant (Brazilië) een groter aantal sterfgevallen veroorzaakt dan het originele COVID-19-virus. Het zorgt dus voor een hogere mortaliteit. Door deze variant zijn niet alleen bejaarde mensen of personen met onderliggende ziekten kwetsbaar, maar ook jongeren.

Van 0 tot 9 jaar en volwassenen tussen de 40 en 60 jaar. Aan de hand van data uit Brazilië is geconcludeerd dat er 10 tot 20% van de kinderen dat besmet raakt, ook overlijdt. “Wij hebben in Suriname een cluster gehad met zeven besmettingen die omstreeks februari begon. Op 3 maart was er een persoon die vanuit Belém kwam en geïsoleerd werd, nadat deze klachten had. Deze persoon kwam met een schoener, illegaal het land binnen. Op 13 maart werd iemand binnen de horecasector in isolatie geplaatst, nadat deze covid-verschijnselen had. Na onderzoek bleek dat er geen verdere verspreiding vanuit deze bron had plaatsgevonden. Een andere cluster had betrekking op een reiziger waar de Zuid-Afrikaanse variant ontdekt werd”, benadrukte hij. Volgens Gajadhar Sukul, heeft de Britse variant een hogere transmissie en het sterftecijfer veel hoger. Van de Britse variant zijn er zeven gevallen die nog nader onderzocht worden in Suriname. Onze R van 1.55 geeft aan, dat een van deze personen het virus kan overbrengen op 15 personen. ‘’Dat geeft aan dat wij bezorgd moeten zijn. Het sterftecijfer is hierbij groot bij mensen boven de zestig jaar, maar jongeren zijn niet uitgesloten. Daarom trekken wij nu aan de bel, want wij zijn aan de voet van een derde golf. Unu musu leri fu ding ondro feni”, aldus Gajadar Sukul. Zoals de eerste en tweede golf, lijkt Suriname een gelijke tred te houden met de stijgingen in de buurlanden Guyana en Frans-Guyana. Omdat er ofschoon de grenzen gesloten zijn, er een instroom van personenverkeer is op bepaalde plekken. Ramadhin stelde naar aanleiding hiervan, de opvoering van de bewaking bij de grenzen in het vooruitzicht. Volgens Gajadar Sukul hebben wij al ervaring opgedaan met de twee voorgaande coronagolven, die enerverend waren voor een ieder. “We moeten lering treffen uit de eerdere gevallen. We hebben de beelden van Manaus gezien, en de gevolgen daarvan gezien. En wij zullen vroegtijdig iets daaraan moeten doen, om te voorkomen dat wij een dergelijke situatie belanden. Wij zullen niet stoppen met het opsturen van monsters”, aldus Gajadhar Sukul. In totaal heeft Suriname al 76 monsters gestuurd naar Nederland.