Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid verklaarde recentelijk, dat er een ontmoeting in het parlement is geweest waarbij, waarbij er kritische vragen gesteld zijn voor wat betreft de huidige COVID-19 situatie. Volgens Ramadhin, kunnen de opkomende dreigingen voor een mogelijke derde golf zorgen. “Als we naar het positiviteitspercentage kijken, dan zijn ze heel reëel, maar ook het reproductiegetal (R), is nu al bij de 1.5, terwijl we al weken onder de 1 zaten”, benadrukte Ramadhin. Elke R dat boven de één ligt, betekent volgens Ramadhin, dat er een potentie is, waarbij de COVID-19 infecties, toe kunnen nemen.

In het kader van de toenemende besmettingen die de afgelopen dagen zijn geregistreerd, heeft het parlement volgens Ramadhin gesteld, of er genoeg testcapaciteiten zijn, of de ziekenhuizen voorzien zijn van genoeg zorgpersoneel en of we de mogelijke derde golf volgens Ramadhin wel aan kunnen.

Ramadhin vertelde, dat we allemaal op de hoogte zijn, dat er een influx is, waarbij mensen via de illegale wijze, vanuit Brazilie, Guyana en Frans-Guyana het land binnen komen. “Men steekt de grensrivieren over en gaat zo het binnenland in. Men komt niet alleen via Albina binnen, maar ook via andere gebieden, waarbij het moeilijk is om deze controles altijd en overal uit te voeren”, stelde Ramadhin.

Hij vertelde ook, dat er een paar clustergevallen geweest zijn, één zeker uit Belem, waar de Braziliaanse variant was. Het risico dat deze varianten nog in Suriname aanwezig zijn, is volgens Ramadhin wél klein. Maar de dreiging voor een derde golf, kan volgens hem wel een indicatie zijn, dat er ergens nog een variant moet zijn, die misschien iets besmettelijker is. “Dat kunnen wij echter zien, aan de hand van hoe het de komende dagen wordt. We willen niet te vroeg springen en maatregelen treffen, maar we willen wel op een wetenschappelijke wijze, correct handelen”, aldus Ramadhin.

Vervolgens zei hij, dat onze buurlanden momenteel in een golf zitten, en Brazilië te kampen heeft met een grote crisis in de gezondheidszorg. Ramadhin is voorts van mening, dat Brazilie de pandemie totaal niet meer in de hand heeft. Zo verklaarde hij, dat wij bij de eerste en tweede golf gezien hebben, dat als de buurlanden in een golf zitten, Suriname binnen twee weken, ook daar terecht komt. “Dat komt vanwege de illegale influx. We zijn daarbij wél alert, en hebben het ministerie van Defensie ook gevraagd om op deze gebieden scherper toezicht te houden en extra handhaving toe te passen”, zei Ramadhin.