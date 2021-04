Het lijkt wel een maandelijkse fenomeen worden en wel dat houders van de zogenaamde BaZo-kaart, in onzekerheid moeten blijven leven. Elke maand vragen ze zich af of hun BaZo-kaart automatisch wordt verlengd, of dat zij in aanmerking komen voor een nieuwe kaart.

Deze mensen schijnen tot bedelaars gemaakt te zijn, wanneer zij met hun vervallen kaart bij de polikliniek van de dokter komen en vragen om nadere informatie. De mensen stappen nu zelfs naar de media om de aandacht van de overheid te vragen voor de vernieuwing van deze kaart, omdat ze vrezen niet meer in aanmerking te zullen komen.

Gezondheidszorg voor deze mensen zou gratis moeten zijn. Trouwens, dat had deze regering ook beloofd. Waarom dan zo een lang proces om aan een geldige BaZo-kaart te komen? Werk aan het gratis maken van gezondheidszorg, zodat er geen tijd verloren gaat aan een se-lectie. Straks ontstaat er nog een situatie, waarbij een deel van de samenleving wel in aanmerking is gekomen en een ander deel niet. En waarbij de mensen die zich niet hebben kunnen laten registreren vanwege dringende omstandigheden, niet in aanmerking komen. Bepaalde mensen zitten thuis met gehandicapte kinderen of hebben niet eens de middelen om zich te laten registreren.

We moeten ook voorkomen dat we situaties krijgen waarbij mensen dood gaan, doordat zij geen medische hulp kunnen krijgen. We moeten zaken zien te versoepelen en met een hernieuwde selectieronde is dat zeker niet het geval. Elke burger heeft recht op medische hulp. Die zou eigenlijk voor iedere burger vrij moeten zijn.