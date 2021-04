Het coronavaccin van AstraZeneca wordt de komende tijd alleen ingezet bij mensen van 60 jaar of ouder. Dat heeft minister Hugo de Jonge besloten in overleg met de Gezondheidsraad, het RIVM en medicijnagentschap CBG. Het besluit is genomen vanwege mogelijke bijwerkingen van het vaccin. De pauze geldt in eerste instantie tot 7 april, volgende week woensdag. Er moeten per direct 10.000 prikafspraken worden geschrapt, meldt de landelijke koepel GGD GHOR. Mensen die de komende dagen een afspraak hebben bij de GGD, worden gebeld of gesmst. Tot nu toe zijn in Nederland zo’n 400.000 mensen ingeënt met AstraZeneca. Het gaat om mensen tussen de 60 en 64 jaar en zorgmedewerkers in onder meer verpleeghuizen, gehandicaptenzorg en wijkverpleging. Ook sommige mensen uit hoog-risicogroepen krijgen het AstraZeneca-vaccin. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met het Syndroom van Down en mensen met morbide obesitas.

Mogelijke bijwerking

Er is een aantal gevallen bekend waarin mensen na toediening van het AstraZeneca-vaccin ernstige trombose kregen. Bij trombose komt een bloedpropje klem te zitten in een bloedvat. In Nederland zijn nu vijf gevallen bekend van een ernstige mogelijke bijwerking: trombose in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes. Eén van die patiënten is overleden. Dat meldde Lareb, het bureau dat de bijwerkingen onderzoekt, eerder vandaag. Omdat de klachten vooral voor lijken te komen bij vrouwen onder de 60, is nu besloten dit vaccin voorlopig alleen toe te dienen bij 60-plussers.

In Duitsland werd eerder deze week al dezelfde beslissing genomen.

Besluit uit voorzorg

“Ik wil benadrukken dat ik dit besluit uit voorzorg neem”, schrijft Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Het is niet bewezen dat de trombose veroorzaakt wordt door het vaccin: het kan ook toeval zijn dat iemand net na het vaccin een trombose krijgt. Maar een verband kan ook nog niet worden uitgesloten, en de meldingen in verschillende landen lijken met elkaar overeen te komen. Daarom werd eerder al korte tijd gestopt met het gebruik van dit vaccin.

Woensdag nieuw advies EMA

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) doet onderzoek naar de mogelijke bijwerking. Volgende week woensdag komt de EMA met een nieuw advies over dit vaccin. De afspraken die gemaakt zijn vanaf volgende week donderdag blijven staan, zodat het vaccin snel weer ingezet kan worden als dat nieuwe advies positief uitpakt.