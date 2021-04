Vorig jaar had in navolging van Robert van Trikt, ex-governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), ook waarnemend governor Ingeborg Geduld-Nijman, haar ontslagbrief ingediend. Naar verluidt, had ook zij handelingen gepleegd die niet geaccepteerd konden worden. Haar ontslag volgde toen in het kader van de malversaties bij de CBvS waarvan de strafzaak nog steeds gaande is. Wij vernemen thans uit betrouwbare bron, dat Geduld- Nijman binnen de moederbank, thans de rol van adviseur bekleedt. Voor haar vertrek in januari 2020, had zij ruim twintig jaar gewerkt bij de CBvS. Wij vernamen toen, dat haar vertrek het gevolg was van het antedateren van de lening die ex-governor Van Trikt had afgesloten voor het kopen van een Range Rover SUV. De Centrale Bank zou door deze transactie, voor miljoenen aan schade hebben geleden.