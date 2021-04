“De gemeenschap moet niet het gevoel krijgen alsof zij slaven zijn. We zijn bezig met het uitwerken van protocollen, zodat er weer outdoor evenementen kunnen worden georganiseerd”, zei de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, gisteren na een vergadering van de Raad van Minister. De bewindsman noemt hetgeen zich voordeed op Phagwa, waarbij mensen massaal togen naar de binnenstad, afkeuringswaardig.

“Dit is hoe het niet zou moeten, omdat we ons geen derde golf kunnen veroorloven”, zei de minister. Volgens hem is de gezondheidszorg uitgeput en legt elke golf een financiële druk op de staatsmiddelen.

Echter gaf Ramadhin aan wel te begrijpen dat mensen op zoek zijn naar ontspanning. Volgens hem is de gemeenschap reeds lang in een lockdown geweest en wil men weer normaal te leven. In dat kader worden er covid-protocollen ontwikkeld voor outdoor evenementen. “We zouden in feite met indoor evenementen beginnen, maar hebben toch eerder voor outdoor gekozen. Laten we kijken hoe het uitpakt in de vrije ruimte, dan zullen we overstappen naar de indoor evenementen “, aldus de minister.

Ramadhin deed wederom een beroep op de gemeenschap om de komende feestdagen in familieverband te vieren.