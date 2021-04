Suriname krijgt meer tijd voor herstructurering schulden

Suriname heeft vandaag, woensdag 31 maart, de deadline verlengd voor zijn obligatiehouders om zijn laatste plan voor het uitstel van schulden, goed te keuren. De deadline loopt nu tot 8 april. De regering zei dat de verlenging volgde op bewegingen in “de afgelopen dagen” om de obligatiehouders aanvullende macro-fiscale gegevens te geven en informatie over mogelijke toekomstige olie- en gasinkomsten. De regering benadrukte nogmaals, dat ze niet van plan is om in te schrijven op een IMF-programma zonder obligatiehouders. Wij vernemen, dat in de laatste weken, grote stappen voorwaarts gemaakt zijn met zowel het IMF als de bondholders. Volgens onze bron binnen de regering, is de kunst nu om deze twee processen met elkaar te matchen. “Als alles goed loopt, dan wordt de Staff Level Agreement (SLA) officieel na 8 april getekend”, aldus onze bron.

Het verzoek van Suriname had als doel om de 9,875 procent obligaties met vervaldatum van de 2023 te wijzigen (de ‘2023 Notes’) en ook die van de notes van 9,25 procent met een vervaldatum in 2026 (de ‘2026 Notes’). De toestemmingsverzoeken zullen nu vervallen op 8 april 2021 en het verzoek is bedoeld om de tijdelijke periode van uitstel van betaling onder de 2023 Notes en de 2026 Notes meer tijd te geven, zodat er overeenstemming is te bereiken met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over een gefinancierd programma. Hierdoor kunnen er onderhandelingen worden gevoerd met de externe schuldeisers betreffende een duurzame en alomvattende behandeling van de buitenlandse schuld van ons land.

De afspraken voor de verlenging van de vervaltijd zijn gemaakt in samenwerking met het comité van bondhouders van de 2023 Notes en 2026 Notes. De verlenging van de vervaltijd is bedoeld om leden van de commissie en anderen te voorzien en obligatiehouders extra tijd te geven om de toestemmingsverzoeken te overwegen, ook in de context van doorgaan met het delen van relevante informatie door Suriname met het comité, indien het overweegt om zijn toestemming te verlenen via hun bewaarders en verrekeningssystemen.

(Bron: Reuters)