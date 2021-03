De Guyanese nieuwssite Kaieteur News, stelde vandaag in een artikel, dat Shaheed ‘Roger’ Khan, het beoogde doelwit was bij een executie. De kogels die het lichaam van de populaire goudhandelaar Ricardo Fagundes alias ‘Paper Shorts’ doorzeefden, waren waarschijnlijk niet voor hem bedoeld, maar voor zijn naaste medewerker, Roger Khan.

Dit onthullen bronnen aan Kaieteur News. Fagundes werd op 21 maart om 22.00 uur geëxecuteerd voor de populaire nachtclub Palm Court. Kaieteur News kreeg te horen dat hij kort voor de schietpartij de nachtclub binnenging met Roger Khan en een andere medewerker.

Fagundes en Khan waren identiek gekleed op het moment van de schietpartij.

Ze droegen allebei zwarte kleding met bijbehorende zwarte hoeden. Dit zou volgens de bron ‘’toevallig” zijn. Daar komt nog bij dat Khan en Fagundes naar verluidt, even lang zijn. Ook rijdt Fagundes regelmatig in Khan zijn zwarte Ford pick-up. Dat gebeurde ook die avond. Er werd verklaard, dat vlak voor de schietpartij, toen de nachtclub de deuren begon te sluiten, Fagundes op weg was om het voertuig dichter bij de poort te rijden, zodat Khan en zijn medewerker konden vertrekken.

Videobeelden verkregen met een CCTV-camera, lieten zien dat Fagundes de uitgaansgelegenheid in Main Street, Georgetown verliet en naar een zwarte Ford pick-up liep. Op dat moment verlieten twee met geweren bewapende mannen de achterbank van de Toyota Fielder, die geparkeerd stond op de westelijke rijstrook van Main Street. Een van de schutters was gekleed in een witte trui en een donkergekleurde lange broek, terwijl de andere een zwart heuptasje had en een wit T-shirt en een lichtgekleurde korte broek droeg.

De twee mannen spraken Fagundes aan waarna zij gelijk het vuur op hem openden. Fagundes probeerde weg te rennen en zich achter de pick-up te verschuilen, maar zakte voor de pick-up in elkaar, terwijl de mannen op hem bleven schieten. Daarna reden ze weg.

Uren na de executie van de goudhandelaar, werd een uitgebrande auto gevonden in Swan Village aan de Soesdyke/Linden Highway. Aangenomen wordt, dat de schutters deze auto gebruikt hebben om de plek van de misdaad te verlaten. Volgens de verkregen informatie is het dossier doorgestuurd naar de eenheid voor zware criminaliteit, de Major Crimes Unit (MCU). Er zijn nog geen arrestaties verricht.

