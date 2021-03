Nu Guyana en Suriname klaar zijn voor een aanzienlijke uitbreiding van hun offshore olie-exploratie- en productieactiviteiten, zal de behoefte aan adequate faciliteiten aan de wal dringender worden en moet daarom hierop worden ingespeeld. Dit punt werd woensdag naar voren gebracht door Annand Jagesar, waarnemend algemeen directeur en Chief Executive Officer (CEO) bij Staatsolie Maatschappij Suriname N.V.

Jagesar zei op de Guyana Basins Summit, dat beide Caricom-lidstaten serieus de kwestie van walfaciliteiten moeten bespreken, aangezien de krachtenbundeling op dit front zou kunnen helpen om de kosten te halveren. “Kustbasis is erg belangrijk en ik denk dat we hierover moeten praten, omdat het een probleem is voor Guyana en Suriname. We hebben al die modderbanken die uit de Amazone komen en om een waterdiepte van 10 meter of meer te bereiken, moet je 30 tot 40 tot zelfs 60 kilometer buiten het kustgebied gaan. Het zou dus erg duur zijn om een hele mooie haven voor de kust van Suriname te krijgen, maar als we samenwerken, kunnen we de kosten door twee delen. We kijken er dus echt naar uit om hier in de toekomst over te praten”, aldus Jagesar. Het bundelen van krachten op dit front, biedt volgens Jagesar, ook andere kansen voor partnerschap en ontwikkeling. De vertrekkende directeur van Staatsolie, Rudolf Elias, deelt dezelfde mening.

Elias die in mei officieel het roer aan zijn opvolger zal overdragen, zei dat hij kon zien dat de twee continentale buren hun middelen bundelen om havenfaciliteiten van wereldklasse te bouwen. Door dit te doen, zijn Guyana en Suriname in staat om de lokale inhoud te vergroten in plaats van kansen te verliezen aan Trinidad en Tobago en de Verenigde Staten, die havens hebben gevestigd. De presidenten van Guyana en Suriname maakten vorig jaar bekend dat ze het potentieel van een gezamenlijke diepwaterhaven onderzoeken om ondersteunende diensten te verlenen voor de exploratie- en productieactiviteiten in het bekken. Tot dusver zijn de achtttien ontdekkingen van ExxonMobil bij het Stabroek Block voor de kust van Guyana gekoppeld aan ongeveer 9 miljard vaten aan winbare olie-equivalent bronnen, terwijl Morgan Stanley zegt dat de modellering van Surinames Block 58 aantoont, dat het potentieel 6,5 miljard vaten olie-equivalent bevat.

Apache en Total hebben tot nu toe vier ontdekkingen gedaan in Blok 58. De olieproductie begon in Guyana iets meer dan een jaar geleden en volgens rapporten, streeft Suriname ernaar om over 5 tot 6 jaar met offshore productie te beginnen.

Bovendien hebben verschillende bedrijven in Guyana, projectvoorstellen ingediend en de relevante vergunningen aangevraagd van de Environmental Protection Agency (EPA) om door te gaan met de bouw van walfaciliteiten. De bouw van een aantal van deze projecten zal naar verwachting dit jaar beginnen.