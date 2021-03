“Wij moeten ons realiseren dat wij nu in een financieel zware crisis zitten, waarbij er moeilijke beslissingen genomen zullen moeten worden”, aldus minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BiZa), onlangs in het programma In de Branding. Somohardjo verklaarde dat bij het afronden van de landsdienarenregistratie gebleken is, dat los van de overtollige ambtenaren, ook veel mensen een beschikking hebben gehad, die niet op de juiste grondslag gebaseerd was. “Wij kunnen daarbij geen missive vinden, er was niet eens sprake van een sollicitatiegesprek. We zijn er niet van overtuigd dat deze beschikkingen rechtsgeldig zijn”, stelde Somohardjo.

Volgens hem, zal een commissie in het leven geroepen worden, om de rechtmatigheid van de beschikkingen, te toetsen.

Somohardjo vindt, dat het ministerie daarenboven ook zijn eigen ambtenaren moet beschermen, die nu al in het bestand zitten, en dat zijn volgens hem rond de 54000. “Als wij er niet op letten, kunnen mensen weer onrechtmatig van een beschikking voorzien zijn. Volgens de minister zal dan het risico ontstaan, dat het ambtenarenapparaat implodeert. Dat betekent volgens Somohardjo, dat de ambtenaren straks niet betaald kunnen worden. “Dat moeten wij zien te voorkomen, door moeilijke maatregelen te treffen”, benadrukte Somohardjo.

Volgens de bewindsman, zal de toetsing van de rechtmatigheid bij de beschikkingen die bij de landsdienarenregistratie opgemerkt is, één van de maatregelen zijn die getroffen zullen worden. Somohardjo verduidelijkte, dat zij tot nu toe bezig zijn met het doornemen van de landsdienarenregistratie. Volgens hem, heeft het ook nog zoveel gegevens opgeleverd. Wanneer de verwerking van de landsdienaren registratie zover is, zal die volgens Somohardjo, eerst aan de president overhandigd worden. Somohardjo: “Het gaat om bruikbare informatie, die het ministerie heeft aangetroffen.”

Als er na de toetsing blijkt, dat mensen hun beschikking onrechtmatig hebben verkregen, de beschikkingen niet kloppen, of er een valse beschikking verstrekt is, dan zal het volgens Somohardjo, overgelaten worden aan de beslissing van de president. “Let wel, dat wij de mensen niet gelijk de schuld kunnen geven, die een beschikking hebben gehad, maar wél de mensen die de beschikking hebben gegegeven”, stelde Somohardjo.

Vervolgens zei hij, dat er daar ook een strafrechtelijk onderzoek is ingesteld. De mensen die willens en wetens het volk belazerd hebben, mogen volgens Somohardjo ervan overtuigd zijn, dat zij ter verantwoording, geroepen zullen worden. Ook voor degene die een valse beschikking heeft gehad, of degene die dat heeft overhandigd, zal volgens Somohardjo moeten instaan, voor de consequenties “Echter wordt er van het volk geduld en vertrouwen gevraagd. Wij geloven dat er grote projecten gestart zullen worden, waarbij er werkgelegenheid gecreëerd zal worden. Deze regering wil niemand brodeloos maken, maar zij moet haar verantwoording wél afleggen’, aldus Somohardjo.