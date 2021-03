“De regering en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) team maken lange dagen, om over datgene te onderhandelen, dat goed is voor Suriname”, aldus minister Armand Achaibersing van Financiën onlangs in het programma Welingelichte Kringen. Achaibersing verklaarde, dat zij nu in een fase zijn, waarbij er maatregelen afgesproken zijn, en die vastgelegd zullen worden in een memorandum of economic and financial policy’s. Dat betekent volgens hem, dat de macro-economische maatregelen, nu beschreven worden in een te volgen beleid, dat samen met het IMF uitgevoerd zal worden. “Wij kunnen hieruit dan concluderen, dat wij het over de maatregelen eens zijn”, zei Achaibersing. Volgens Achaibersing, is de regering nu een stap verder, maar de maatregelen die ze moet uitvoeren om tot een board-level agreement te komen, zal zij echter eerst aan een aantal condities moeten voldoen. “Bij het tekenen van een staff-level agreement en een board-level agreement, moeten wij aan een aantal voorwaarden voldoen. Suriname zal aan een prior action moeten voldoen”, verklaarde Achaibersing.

De bewindsman vertelde voorts, dat de stand van zaken afgelopen woensdag samen met de “bondhouders” besproken is. De bondhouders hebben volgens Achaibersing, hun teleurstelling uitgesproken, omdat zij nog steeds niet over de cijfers kunnen beschikken. Achaibersing: “Echter wil ik de cijfers geven, die de werkelijkheid reflecteren. Wij zijn nu zover en er is afgesproken, dat de cijfers komende week beschikbaar gesteld kunnen worden.” Dat houdt volgens Achaibersing ook in dat het tekenen van een staff-level agreement vertraging zal ondervinden. “Ik ga de bondhouders niet beloven dat zij zich mogen uitlaten over de cijfers en dan teken ik stiekem een staff-level agreement, dat ga ik niet doen’, benadrukte Achaibersing. Volgens hem, is het niet zo eenvoudig, omdat er verschillende schakels in het traject zijn, waarmee er volgens Achaibersing rekening gehouden zal moeten worden.

“Wij hebben de verlenging aangevraagd, en uiterlijk 29 maart 2021 moeten de bondhouders zich daarover uitspreken. Ik verwacht dat wij die verlenging zullen krijgen”, aldus Achaibersing. Vervolgens stelde hij, dat hij Suriname weer als betrouwbaar land wil presenteren aan de wereld, waarbij er eerlijke en transparante onderhandelingen gevoerd worden, rekening houdende met de belangen van een ieder.