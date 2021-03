‘Regering heeft er geen voordeel aan als alles stil ligt’

De regering heeft aangekondigd, dat er ordening komt binnen de houtsector. Hiertoe is er enige tijd geleden een nieuw digitaal systeem geïntroduceerd waarmee de houtproducenten moeten werken. Rudy Paulus, woordvoerder van de Binnenlandse Houtproducenten (BHP), zegt in gesprek met de krant, dat het systeem inhoudt dat de houtkappers het kapvak eerst moeten inventariseren, markeren en betalen, alvorens ze toestemming krijgen om te verkopen. Volgens Paulus werkte het nieuwe systeem verlammend, omdat niet iedereen er goed mee om kon gaan. Dit had tot gevolg dat hout onnodig lang bleef liggen bij de binnenlandse houtproducenten. Het hout lag te verrotten en de ondernemers zaten zonder inkomen. “De regering heeft er niet veel aan als alles stil ligt”, zegt Paulus.

Volgens hem betalen ook deze kleine ondernemers belasting aan de staat. “Als we geen inkomen hebben, kunnen we geen belasting betalen. Als mannen zo lang zonder inkomen zitten, kan dat zorgen voor chaos in het achterland.” Paulus deelt mee, dat er een overeenkomst is bereikt met de overheid om versoepeling te brengen in het systeem. De regering is ermee akkoord gegaan, dat de binnenlandse houtproducenten één jaar de tijd krijgen om over te stappen naar het nieuwe systeem. De ondernemers wachten nu om te zien of de regering volgens het akkoord zal werken. Paulus zegt dat de ondernemers nog niet hebben gehoord dat de regering al hout heeft gekeurd volgens het oude systeem, maar dat zij afwachten.

Hoewel de regering akkoord is gegaan om volgens het oude systeem te keuren, ligt er nog steeds hout te verrotten.

Volgens Paulus is een van de grootste problemen van de binnenlandse houtproducenten, dat zij niet iedereen kunnen bereiken, waardoor het moeilijk is om de informatie met betrekking tot de afspraken die er gemaakt zijn met de regering, over te brengen. Verder moeten de binnenlandse houtproducenten volgens Paulus, een samenwerking zoeken met de kopers om te weten wat er gebeurt. “Want als de kopers niet kunnen kopen of exporteren, dan heeft het geen zin om te kappen. Als de exporteur geen exportkeuring heeft gehad, heeft het geen zin. Als dat het geval is, heeft de regering ons zomaar beloofd dat we volgens het oude systeem te werk mogen gaan”, stelt Paulus.

Hij zegt te hebben vernomen, dat de regering blijft keuren volgens het nieuwe systeem, maar dat hij niets zegt, omdat er afspraken zijn gemaakt met de regering. Paulus vindt het niet nodig dat exporteurs in problemen komen. Volgens hem wordt het hout op de landing van de exporteurs als illegaal aangemerkt, omdat er niet volgens het nieuw systeem gewerkt is. Dat hoeft volgens Paulus niet, omdat de exporteur ook nergens naartoe kan met het hout. De regering moet volgens hem kijken naar wat de afspraken zijn met de binnenlandse houtproducenten en dat is dat er vooralsnog volgens het oude systeem gewerkt zal worden. “Het heeft geen zin dat de overheid de exporteurs zo behandelt. Zij hebben juist ervoor gezorgd dat het hout niet wegrot. De overheid heeft er ook niets aan als het hout wegrot. Zo verdient de staat niets”, aldus Paulus.

-door Priscilla Kia-