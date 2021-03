De afgelopen maanden zou er een toename zijn van het aantal jonge vrouwen dat zich prostitueert. Ook het aantal jongeren dat in de binnenstad rondhangt en tracht door middel van bedelen, bijvoorbeeld bij de stoplichten, iets te verdienen, is sterk toegenomen. “Dit zijn de gevolgen van de financiële situatie, waarmee wij als land te kampen hebben. Ik keur het absoluut niet goed dat de toekomst van morgen, door dit alles moet gaan om te overleven. Hier heb ik als gewezen minister, keer op keer voor gewaarschuwd”, zegt Abop-parlementariër Edward Belfort, tegenover de krant.

Volgens Belfort, hebben ouders het momenteel behoorlijk zwaar, omdat de prijzen in de winkels aldoor blijven stijgen. “Ouders hebben tegenwoordig drie tot vier banen, waardoor een stuk opvoeding komt weg te vallen. Kinderen zijn alleen thuis en er is vaak niets te eten. Zulke kinderen gaan stelen, bedelen of belanden in de prostitutie”, aldus Belfort. Hij zegt, dat het meer dan duidelijk is dat kinderen het slachtoffer worden van armoede. “Het wordt tijd dat we een situatie creëren om deze jongeren te helpen. Desnoods worden er sociale werkers ingezet, zodat er gesprekken worden gevoerd en we kunnen kijken wat het probleem precies is. Hierna moet in het parlement gezocht worden naar een concrete oplossing”, stelt Belfort.

Volgens hem horen kinderen zich te vermaken en te studeren, echter is er momenteel een situatie ontstaan waarbij zij al op zeer jonge leeftijd worden geconfronteerd met de maatschappelijke druk. “Ik kom zelf uit het getto en ik zie wat er gebeurt. Ik weet ook wat de mogelijke oorzaak kan zijn, maar ik ga het nooit goedpraten. Het wordt tijd dat de regering daadwerkelijk opkomt voor de armen, zoals ze beloofd heeft”, aldus Belfort.