De afgelopen jaren zijn prijzen van bouwmaterialen fors gestegen, waardoor de meeste mensen genoodzaakt waren te stoppen met bouwen. De voorzitter van de Algemene Aannemers Vereniging (AAV), Anthony Wong om een reactie gevraagd, zegt dat de bouwsector er momenteel inderdaad armetierig voor staat. “Er wordt wél in de bouwsector geïnvesteerd, maar dat komt doordat mensen die het geld wél hebben, zich dat kunnen permitteren”, aldus Wong. De COVID-19 pandemie, heeft volgens Wong, de bouwsector nog verder verlamd. Wong vertelt dat het nu ook zo is, dat banken iets huiveriger zijn om mensen te voorzien van een lening. Vanwege de zwakke inkomsten, zijn mensen volgens Wong, ook niet gegarandeerd van een vast en gegarandeerd inkomen, waardoor de banken het risico niet willen nemen leningen te verstrekken. “Ook voor de import van materialen, moet er geld (valuta) zijn, en de dollars zijn wat moeilijker te krijgen”, benadrukt Wong. Hij is voorts van mening, dat wij in deze situatie, liever over kunnen gaan naar een dollar economie. Al wordt er handel met Nederland en China gedreven, onze grootste handelspartner, is volgens Wong nog altijd Amerika. Wong stelt, dat wij echter ook realistisch moeten blijven, en niet moeten vergeten, dat het financieel wanbeleid van de vorige regering, ons in deze slechte situatie heeft geplaatst. Wij weten allemaal hoe de vorige regering omgegaan is met de staatsinkomsten. “En nu corona ook er bij is gekomen, kan de huidige regering proberen iets meer te doen, door zaken anders aan te pakken, maar zij kan geen ijzer met handen breken”, benadrukt Wong. Volgens hem, zal er wel gekeken moeten worden, naar waar het geld van het zogenaamde bouwfonds is gegaan. De bouwsector zal volgens Wong niet snel weer opleven, maar hij zal langzamerhand wel van de grond komen. “Echter heb ik het crisis- en het herstelplan nog niet gezien, maar ik heb er wel vertrouwen in, dat het goed zal zijn en wij wél eruit zullen komen”, aldus Wong.