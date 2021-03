Volgens Bronto Sommohardjo, minister van Binnenlandse Zaken, zal ook een aantal ambtenaren worden ondergebracht bij de particuliere sector. De bewindsman zegt dat het tijd wordt om het ambtenarenapparaat te verkleinen, gezien het voor een financiële druk op de overheid zorgt. “We zijn bezig met het voeren van gesprekken met het bedrijfsleven, zodat ambtenaren worden opgevangen in de particuliere sector”, aldus de minister in een televisieprogramma. De minister vertelde dat een deel reeds is ingezet bij particuliere instellingen als Matoekoe, stichting Rumas en het Natin. Echter heeft het ministerie nog een deel dat elders moet worden geplaatst. Volgens Somohardjo zijn door de vorige regering kort voor en na de verkiezing duizenden mensen in dienst genomen. Echter geeft hij aan, dat binnenkort een commissie in het leven geroepen zal worden, om de rechtmatigheid van de beschikkingen te toetsen, gezien deze volgens de bewindsman een wettelijke grondslag missen.

Volgens de bewindsman zal er niet geschroomd worden, mensen die niet volgens de juiste procedure in dienst zijn gekomen, uit het ambtenarensysteem te verwijderen. Somohardjo is van mening dat het tijd wordt dat er verantwoordelijk wordt omgegaan met staatsmiddelen. “Als we deze mensen in dienst houden, kunnen wij binnenkort de ambtenaren niet meer betalen”, aldus Bronto.