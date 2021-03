Er worden volgens Antoine Joly, ambassadeur van Frankrijk in Suriname, nog geen gesprekken gevoerd om de grens te openen, hoewel in beide landen gestart is met de vaccinatie tegen COVID-19. De grens tussen Suriname en Frans-Guyana is sinds vorig jaar gesloten vanwege de covid-pandemie. Volgens de ambassadeur, blijft de grens vooralsnog gesloten. Joly geeft aan dat hoewel de covid-situatie is Suriname en Frans-Guyana matig te noemen is, de autoriteiten zich ervan bewust zijn, dat er een derde golf van besmettingen kan ontstaan en dat de Braziliaanse variant ook nog zijn intrede kan doen. “We moeten bewust zijn daarvan, daarom is er geen besluit genomen om de grens te openen”, aldus Joly. Volgens hem, dringen veel mensen in Frans-Guyana erop aan dat de grens wordt geopend, maar dat er met voorzichtigheid daarmee wordt omgegaan, vooral gezien de ernstige situatie in Brazilië. De ziekenhuizen daar, dreigen te bezwijken onder de niet-aflatende stroom covid-patiënten.

“Dat betekent dat zowel de Surinaamse als de Franse autoriteiten er niet aan denken de grens te openen, ook al is de situatie stabiel. De grens is wel open voor de kinderen om naar school te gaan”, zei Joly. Wel zijn er nog steeds personen die illegaal de oversteek doen.

Volgens de ambassadeur moeten de autoriteiten van beide landen, de gemeenschappen in vooral de grensgebieden blijven informeren en wijzen op het gevaar. “Ook al leg je ze uit dat ze niet niet mogen oversteken als het niet noodzakelijk is, ze gaan toch. De grens blijft gesloten, dus de mensen moeten geduld hebben.” Joly deelde mee dat de burgers van Frans-Guyana niet zoals gewild, reageren op de vaccinatie. “Er zijn nog veel mensen die aangegeven hebben, niet gevaccineerd te willen worden.” Hij zei dat Surinamers die Frans-Guyana als residentie hebben, gevaccineerd kunnen worden in Frans-Guyana. Volgens de ambassadeur wordt er gekeken naar samenwerkingsvormen om de gemeenschappen in het grensgebied te vaccineren. Dit omdat vanwege de illegale oversteek, het gevaar niet geweken is als er in Frans-Guyana wordt gevaccineerd en niet aan de andere kant. Joly deelde ook mee dat Suriname en Frans-Guyana, de intentie hebben om een brug te bouwen die beide landen met elkaar moet verbinden. Hoewel Frankrijk weet dat Suriname financieel misschien niet in staat zal zijn om te investeren daarin, staat het klaar om daarover te onderhandelen. Over het belang van de brug voor de Fransen, zei Joly dat nu er plannen zijn voor een brug tussen Suriname en Guyana. ‘’De Fransen weten dat de brug tussen Brazilië en Frans-Guyana niet genoeg is’’, aldus Joly. Er moet volgens Joly, een verbinding zijn tussen alle landen van het Guyanaschild. De bruggen moeten het mogelijk maken om het goederenverkeer tussen de landen te vergemakkelijken. Ook in termen van toerisme kunnen de bruggen voordelig werken voor de desbetreffende landen. Het zal volgens hem, gemakkelijker zijn voor toeristen om diverse toeristische plekken te bezoeken met bussen. “Dat gaat een beetje moeilijk met de veerverbindingen”, aldus Joly.

door Priscilla Kia