De regering heeft onlangs bekendgemaakt, dat Suriname bijna zover is om een technische overeenkomst met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) te tekenen. Gezien de samenwerking gevolgen kan hebben voor de samenleving, wordt er volgens het ministerie van Financiën nog onderhandeld over belangrijke zaken, met name de herschikking van de schulden en de wisselkoers. Ook zullen er mitigerende maatregelen getroffen worden voor kwetsbare groepen. Volgens de voorzitter van de Vereniging van Surinaamse Winkeliers (VSW), Raymond Hasnoe, is de samenwerking met het IMF, vanwege de slechte rating die ons land gekregen heeft, noodzakelijk. Dat neemt niet weg dat indien er een overeenkomst getekend wordt, er volgens hem, rekening gehouden moet worden met de samenleving. “Iedereen heeft het momenteel zwaar en met de komst van het IMF, zal het tweemaal worden. Echter moeten we de regering voor nu de ruimte bieden, maar ook zij moet bewijzen dat ze de ‘pina wan’ gedenkt. De overheid moet haar hand ook in eigen boezem proberen te steken”, aldus Hasnoe tegenover De West.

Ook de bestuurskundige August Boldewijn, zegt desgevraagd, dat er goed doorgenomen moet worden wat de doelstellingen van het IMF zijn. “Nu alles bijna in kannen en kruiken blijkt te zijn om de technische overeenkomst te tekenen, moet er breedvoerig nagegaan worden wat er daarna zal komen. Het IMF zal nu bekijken of de staat economisch stabiel is, want we kunnen niet tegen een fluctuerende koers. De vraagt die rijst is, wat zal Suriname doen indien de technische overeenkomst getekend is? De Surinaamse munt moet gestabiliseerd worden”, zegt Boldewijn.

SAMENWERKING IMF NIET PIEKFIJN

Volgens een econoom, ziet de samenwerking met het IMF er niet zo piekfijn uit als hoe de regering die presenteert.

Volgens de econoom is het geen kwestie van een slechte naam geven aan het IMF, maar de keiharde realiteit waarmee de samenleving heel binnenkort geconfronteerd zal worden. “Dan is het niet eens dat het herstelplan zo slecht is, maar het is de nasleep ervan die gevreesd wordt. Het volk zit al geruime tijd in de puree, waarin zal het dan belanden met de komst van het IMF?

De doorsnee burgers hebben geen 100 procent loonsverhoging gehad, maar de lasten waarmee zij opgezadeld worden, zijn tweemaal boven hun budget. Is het volk het slachtoffer van de regering geworden?”, aldus de econoom.