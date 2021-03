De oorspronkelijke deadline voor het Staff Level Agreement (SLA) met het Internationaal Monetair Fonds (IMF), was door Suriname gesteld op 24 maart 2021, vanwege afspraken met schuldeisers. Aangezien er een kans is dat deze datum wordt overschreden, zal Suriname uit voorzorg, toestemmingsverzoeken uit doen gaan om uitstel van betaling (standstill) van de zogenoemde Oppenheimer bonds te verlengen. Dit zal Suriname extra tijd geven om de onderhandelingen ordelijk en systematisch te formaliseren. Dit maakt de regering bekend in een persbericht. De regering geeft aan, dat zij momenteel op weg is naar consensus met het IMF over ondersteuning van het Crisis- en Herstelplan (CHP) van de regering. De staf van het IMF heeft tussen 25 januari en 9 februari 2021, een officiële virtuele missie uitgevoerd. Hierbij zijn ontmoetingen geweest met functionarissen van de regering, evenals een brede reeks vertegenwoordigers van de particuliere sector, leden van het parlement, vakbonden en burgergroepen.

Het IMF stelde toen, dat het viel over twee kwesties, namelijk de overheidsbegroting en het wisselkoersbeleid. Wat de overheidsbegroting betreft, is het IMF van mening, dat het door de regering gepresenteerde budget, niet realistisch is. In het onlangs gepubliceerde ‘Landrapport’ wordt gesteld, dat Suriname in 2021, ondanks na afweging van het financieringspotentieel van het IMF, niet in staat zou zijn om zich de uitgaven in de huidige staatsbegroting te permitteren. In de editie van woensdag 17 maart, maakte de krant melding, dat de onderhandelingen tussen het IMF en de regering, naar verluidt, rond zijn. Volgens het artikel duurden de onderhandelingen langer dan verwacht, omdat er over de twee voormelde kwesties nog geen overeenstemming was bereikt. Na publicatie van het artikel werd er een persbericht gestuurd van de Communicatie Dienst Suriname (CDS), waarin gesteld wordt, dat de regering verwacht op korte termijn de succesvolle afronding van de zogenaamde SLA bekend te maken. De SLA betekent nog geen officiële samenwerking, maar een technische overeenkomst, betreffende de vorm en inhoud van de ondersteuning aan het CHP. De daarbij behorende documenten worden vervolgens aan de executive board van het IMF voorgelegd.

SLA

Na de SLA kan er worden overgegaan tot de volgende stap van de aanname van het Extended Fund Facility (EFF) in de executive board. Dit zal na een aantal weken plaatsvinden, waarna het IMF inkomt met betalingsbalanssteun aan de Centrale Bank van (CBvS). Hiermee wordt de positie van de CBvS in één keer behoorlijk versterkt. Na afronding van de SLA, wordt ook een aanvang gemaakt met formele onderhandelingen met de bondholders. Het doel is om te komen tot herstructurering van de schulden. Dit is een belangrijk onderdeel van het CHP. De finale versie van het CHP wordt binnenkort bij De Nationale Assemblee ingediend voor goedkeuring.

Buitenlandse schuld

De aflossingen van buitenlandse schulden hervatten na 26 april. Ook zijn de uitstelperiodes voor sommige lokale obligaties al begonnen. Volgens een onlangs gepubliceerd rapport van EMFI, zou de regering de standstill kunnen verliezen van de obligatiehouders, indien de onderhandelingen met het IMF niet snel worden afgerond. In het rapport stellen economen en andere deskundigen, dat hoewel president Santokhi hoopte dat er snel een akkoord zou worden bereikt, (mogelijk eind januari of begin februari), de onderhandelingen langer duren dan geanticipeerd. Om tot een realistisch voorstel te komen, zou de regering volgens EMFI, een herstructureringsakkoord moeten sluiten met de obligatiehouders, die tot nu toe hebben gewacht op de resultaten van de overeenkomst met het IMF.