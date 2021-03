De voedseltechnoloog/microbioloog Ricky Stutgard en Karel Donk, hebben onlangs een kort geding bij de kantonrechter ingediend, ter zake schorsing dan wel opheffing van de mondneuskapverplichting. “Het is vervelend als wij door een uitspraak van meneer Stutgard, onze samenleving weer zouden moeten blootstellen aan de gevaren van dit virus en ik ben van mening, dat de derde golf van COVID-19 zeker op zou komen”, aldus minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid, in een reactie op de actie van Stutgard in het programma In de Branding.

Volgens Stutgard, veroorzaakt het dragen van een mondneuskapje, meer schade aan de gezondheid, dan het tegen COVID-19 beschermt.

Ook kan het dragen van een mond-neuskapje volgens Stutgard, voor mensen met chronische ziekten, de medische conditie verergeren. Het langdurig dragen van mondneuskapjes, kan volgens Stutgard bij jongeren voor blijvende mentale- en psychosociale schade zorgen.

Ramadhin stelt echter, dat bij het dragen van een mond-neuskapje, bij mensen die te kampen hebben met astma, een bepaalde allergie hebben, of iets waardoor de ademhaling van een persoon in problemen kan komen, helemaal bekend is. “Het gaat nu om een principe, beide heren willen dat het dragen van een mond-neuskapje helemaal niet plaatsvindt en dat kunnen wij niet toestaan”, benadrukte Ramadhin. Gezaghebbende instituten, met name de Pan American Health Organization (PAHO) en World Health Organization (WHO) hebben volgens Ramadhin, over de hele wereld overduidelijk en overweldigend aangetoond, dat het dragen van een mond-neuskap grote voordelen heeft. Ramadhin: “Dat is om jezelf te beschermen, als je niet geïnfecteerd bent tegen dat wat van buiten komt, en ten tweede, als je ziek bent, dat jij dus de bron bent, en jij ook niet anderen kan besmetten.” Maar als je van mening bent, dat je niet tegen een mond-neuskapje kan, dan zijn er volgens Ramadhin andere mogelijkheden om jezelf te beschermen, zoals het dragen van een faceshield. Ramadhin stelde, dat er genoeg opties zijn, die de wetenschap bedacht heeft.

“Het dragen van een mond-neuskap is strikt aanbevolen door de WHO”, zei Ramadhin. Volgens hem doen gezaghebbende instituten niet zomaar uitspraken. “Wanneer gezaghebbende instituten verklaringen afleggen, dan vinden die plaats op basis van beoordelingen, en van honderden onderzoekingen”, benadrukte Ramadhin. Vervolgens stelde hij, dat de Unicef ook meegedeeld heeft, dat het dragen van een mond-neuskap, een kosten reducerende maatregel is. “Men hoeft niet veel uit te geven om zichzelf te beschermen”, aldus Ramadhin. Ook is hij van mening, dat wanneer de regering tot versoepeling overgaat, bepaalde mensen elke keer weer ervan uitgaan, dat COVID-19 vertrokken is uit ons land. Ramadhin vertelde ook, dat elke persoon, die positief getest is op het virus, weer in staat is opnieuw besmet te geraken.

“Ik hoop dat er een positieve uitspraak richting de bescherming, van de gemeenschap, en de wetenschap zal komen. We mogen wel trots zijn, dat wij één van de weinige landen in de wereld zijn, die COVID-19 voor de tweede keer onder controle hebben gekregen”, aldus Ramadhin.

De rechter zal binnenkort een uitspraak doen in de kortgedingzaak met betrekking tot de opschorting de mond- en neusbedekkingsplicht.