De tarieven van de N.V. Energie Bedrijven Suriname (EBS), zullen verhoogd worden. De verhogingen zullen mogelijk in mei van dit jaar plaatsvinden. Gevreesd wordt, dat mensen in laagste inkomstengroep hierdoor zwaar getroffen worden. In het kader hiervan zei de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, David Abiamofo, gisteren in het radioprogramma ABC Aktueel, dat deze groep beschermd dient te worden. Volgens de minister, moeten de nieuwe tarieven van de EBS, sociaal rechtvaardig zijn.

“Er moet bescherming zijn voor de laagste categorie in de samenleving. Het ministerie heeft samen met deskundigen, EBS, de Energie Autoriteit Suriname en Staatsolie, gewerkt aan een nieuwe tarievenstructuur die heel transparant en rechtvaardig is”, aldus Abiamofo. De nieuwe tarievenstructuur is reeds aan de regering gepresenteerd. De nieuwe tarieven kunnen pas ingaan als de regering haar goedkeuring heeft verleend.

Volgens Abiamofo, zal het besluit van de regering moeten afhangen van een aantal zaken, onder andere hoe groot de pot voor subsidie is. Ook moet het een en ander passen in het pakket aan maatregelen, dat aan de samenleving gepresenteerd moet worden. “We gaan geen individuele maatregelen doorvoeren, maar de maatregelen moeten passen in een bepaald kader. En om dat kader vast te stellen, zijn we in goed contact met de sociale partners, waaronder de Staatsraad, vakbeweging, de Economische Raad. We willen in elk geval een pakket aan maatregelen aan de samenleving aanbieden”, zegt de bewindsman.