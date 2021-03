‘Maak sport veilig voor kinderen’

De rechtszaak tegen voetbaltrainer Ricardo O., stond gisteren wederom op de rol. Ricardo O heeft zich drie jaar geleden vergrepen aan zijn toen 14-jarige pupil. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste tegen Ricardo O. een celstraf van twaalf maanden waarvan vijf maanden voorwaardelijk met aftrek van de periode in voorarrest. Officier van justitie Shanta Mahadew, stelde dat de trainer los van de strafeis, geen jeugdigen meer mag trainen. Irene Lalji, de advocaat van Ricardo O., zal bij de voortzetting van de rechtszaak op 3 mei 2021 haar pleidooi houden.

Kort nadat de vader van het slachtoffer op 10 februari 2018 aangifte deed van het misbruik, nam Ricardo O. contact op met de vader. Volgens de vader zei Ricardo O. dat als de aangifte ingetrokken werd, hij de volledige zorg van het meisje tot haar achttiende, op zich zou nemen.

De vader was niet bereid de aangifte in te trekken.

Maggie Schmeitz, directeur Stichting Ultimate Purpose, tevens mensenrechtenactivist, zegt tegenover de krant, blij te zijn dat er eindelijk een uitspraak is gekomen. Schmeitz heeft gisteren onder de leus: ‘Maak sport veilig voor kinderen’, wederom een stil protest gehouden tegen seksueel misbruik in de sportwereld. “Ik had natuurlijk meer gehoopt, maar ben uiteraard blij dat er na drie jaar wachten, eindelijk een uitspraak is gedaan”, aldus Schmeitz. Volgens haar is de strafeis tegen de verdachte niet in verhouding met de geestelijke schade die het slachtoffer heeft opgelopen. “De geestelijke schade die zo een slachtoffer oploopt, kan het slachtoffer nog jaren achtervolgen’’, zegt Schmeitz. In sommige gevallen hebben slachtoffers volgens Schmeitz levenslang, omdat zij niemand meer durven te vertrouwen. ‘’Je meest belangrijke recht, het beschermen van je lichaam, word je ontnomen”, zegt Schmeitz. Ricardo O. mag geen jeugdigen meer trainen. Schmeitz is opgelucht over deze beslissing van de officier van justitie. ‘’Anderen worden op die manier beschermd tegen seksueel misbruik. Het is niet incidenteel, dit is molest. Uiteraard heeft de officier van justitie het juiste besluit genomen, want behalve meisjes, kunnen ook jongens slachtoffer worden. Ook zou het niet verstandig zijn, dat de verdachte wordt overgeplaatst, want ook daar kan hij nieuwe slachtoffers vinden”, zegt Schmeitz.

door Orsilia Dinge