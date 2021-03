“De telefoon 178, is niet zo roodgloeiend als die in het begin was, en de testresultaten die wij uit het laboratorium binnenkrijgen, tonen aan, dat wij minder COVID-19-gevallen hebben”, aldus Naomi Chan-Imanuel, coördinator van het Nationaal COVID-19 Campagneprogramma en coördinator van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) hotline 178 gisteren in het programma Magazine 4

Imanuel stelde, dat de covid-situatie in ons land de goede kant op gaat. Imanuel: “Op 23 februari jl. zijn wij gestart met de kick-off van de covid-vaccinatiecampagne in het Academisch Ziekenhuis.” Imanuel verklaarde, dat het Nationaal COVID-19 Team, doorgegaan is naar het Wanica Ziekenhuis, de Regionale Gezondheidsdienst, het Diakonessenhuis, en ook het Sint Vincentius Ziekenhuis, die tevens gestart zijn met vaccineren.

Volgens Imanuel, zijn in het district Nickerie, het Mungra Medisch Ziekenhuis en RGD-poli ook gestart met vaccineren. Gisteren vond volgens Imanuel, de start bij het Psychiatrisch Centrum Suriname plaats en aanstaande vrijdag, zal men de vaccinatie bij de Medische Zending beginnen.

Imanuel verklaarde, dat het Nationaal COVID-19 team momenteel bezig is de verschillende poli’s in de districten in te richten, zodat men daarover kan gaan tot vaccineren. “De poli’s zullen eerst over voldoende ruimte moeten beschikken, en voorzien worden van personeel, omdat verpleegkundigen in staat zullen moeten zijn de mensen te vaccineren. Voor mensen uit Coronie en Wageningen willen wij in Nickerie beginnen met prikken, stelde Imanuel.

Het COVID-19 vaccin, is volgens Imanuel, een viral vector vaccin, waarbij er een stukje van het virus in het lichaam komt, en het lichaam dan reageert door een degelijk afweer te maken, die dan tegen het virus in actie komt. Imanuel verduidelijkte, dat het eigenlijk om een lichte reactie gaat, die men kan krijgen, dan wanneer men besmet raakt met het virus. Imanuel: “Bij de inenting, kunnen wel lichte allergische reacties ontstaan, waarbij de arts assistentie verleent en met de nodige medicatie toedient.” Volgens Imanuel, hebben mensen tot nog toe geen noemenswaardige reacties gekregen, dat de tweede prik niet toegediend kan worden. Imanuel verduidelijkte, dat de COVID-19 vaccinatie tot nu toe gratis wordt verstrekt. Als men gevaccineerd is, krijgt men volgens Imanuel een vaccinatiekaart. “De gegevens van de persoon staan daarop vermeld, ook de datum van toediening en het type vaccin staat aangegeven”, zei Imanuel. Na de eerste inenting, zal er volgens Imanuel een vervolgafspraak gemaakt worden om na tien weken terug te komen voor de tweede prik. “Dat geldt althans voor het AstraZeneca-vaccin”, aldus Imanuel.

Registratie

Er wordt een bepaald systeem gehanteerd bij de registratie van de COVID-19 vaccinatie. Imanuel stelde, dat de registratie tot nu toe via de 178 hotline verloopt. Ook hebben belanghebbenden de mogelijkheid om online een formulier voor een aanvraag in te vullen. Daarenboven worden er volgens Imanuel, naar opties gekeken om eventueel naar de mensen toe te gaan, en meer plekken voor de inenting te creëren, zodat mensen zich sneller kunnen registreren. De voorlichtingscampagne, die sinds maandag is gestart ‘Libi Langa: laat je vaccineren’ is volgens Imanuel, bezig grootschalig, de informatie naar de gemeenschap te brengen. “De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) heeft geadviseerd, dat al heeft men zich laten vaccineren, het nog steeds raadzaam is een mond-en neuskap te dragen, ook moet men zijn handen optimaal blijven reinigen”, aldus Imanuel.