Ogen niet gesloten houden voor de buitenwereld

Hoewel enkele landen in Europa tijdelijk het vaccineren met het AstraZeneca-vaccin hebben opgeschort, blijft Suriname zijn burgers ermee inenten. In het buitenland zouden ruim dertig personen na te zijn gevaccineerd, mogelijk trombose hebben ontwikkeld. Reden voor veertien Europese landen, om voorlopig te stoppen met het toedienen van het AstraZeneca-vaccin. De ondervoorzitter van De Nationale Assemblee (DNA) tevens arts, Dew Sharman om een reactie gevraagd, zegt dat er bij mensen die tot nu toe in Suriname zijn gevaccineerd, geen ernstige bijwerkingen zijn waargenomen. Daarom is er volgens hem nog geen reden tot paniek en stopzetting van de vaccinatiecampagne. “Wij moeten sowieso onze ogen niet sluiten voor de buitenwereld, maar de ontwikkelingen van het COVID-19-virus en de vaccins goed op de voet blijven volgen”, aldus Sharman.

Hij stelt, dat landen slechts uit voorzorg, de vaccinaties met het AstraZeneca-vaccin tijdelijk hebben gestopt. ““Er is nog geen duidelijk bewijs of verband gelegd, dat mensen na gevaccineerd te zijn met Astra-Zeneca trombose, ook wel bloedstolling, hebben opgelopen”, aldus Sharman. Volgens Sharman, reageert een vaccin of een bepaalde medicijn bij een ieder anders. “Als wetenschappelijk onderzoek een verband legt tussen het vaccineren, hartaanvallen en of trombose, moet het ministerie direct stoppen met vaccineren”, benadrukt Sharman. Hij is van mening, dat wij de lijn moeten blijven volgen met de WHO en andere autoriteiten in de wereld. Het is volgens hem heel erg belangrijk, dat wij ons constant en volledig op de hoogte gesteld worden en blijven van de meest recentelijke ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus. En vooral de ontwikkelingen met betrekking tot het COVID-19 vaccin te allen tijde goed bezien. De Technische Advies Commissie voor immunisatie tegen COVID-19, zal voor het ministerie, de ontwikkelingen op de voet blijven volgen. Het ministerie is naar verluidt, constant in overleg met de commissie. De vaccinatieactiviteiten in Suriname vinden daarom normaal voortgang. Eerder heeft de WHO in een bericht gesteld, dat er vooralsnog geen reden is, AstraZeneca niet te gebruiken. Het ministerie van Volksgezondheid zal de bevolking op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen rondom het AstraZeneca-vaccin. In het afgelopen etmaal werden er 53 swabs toegepast. Hiervan waren 4 positief. Dat is ruim 7.5%. 5 personen werden genezen verklaard. 4 zieken worden behandeld op de Intensive Care Units van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en ‘s Lands Hospitaal. In het ziekenhuis zijn 8 patiënten opgenomen. In isolatie verkeren 25 geïnfecteerden. Er zijn al 6,232 personen ingeënt tegen COVID-19 in Suriname met de eerste AstraZeneca-dosis. Het aantal geregistreerden om alsnog gevaccineerd te worden staat inmiddels op 17,355.