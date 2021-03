“Sinds de komst van de minister, is hij alleen bezig met maatregelen om het personeel te vernederen. Hij stelt zich op als een dictator en niemand kan hem aanspreken”, zegt Guno H. tegenover de krant. De besluiten die de minister van Openbare Werken (OW), Riad Nurmohamed, onlangs heeft genomen, vallen niet bij een ieder in goede aarde. Zo zou de minister telefonisch contact opgenomen hebben met medewerkers die vlak voor de verkiezingen in dienst zijn genomen, en gezegd hebben dat zij thuis moeten blijven. Ook is de minister ertoe overgegaan de telefoonlijnen van het ministerie af te sluiten. Volgens de minister, zijn deze maatregelen nodig om het ministerie gezond te maken.

“Wij zijn slechts personeel, maar het onoverzichtelijke systeem zijn wij zelf komen aantreffen. Wij zijn helemaal niet tegen verandering, maar waarom moet dit ten koste gaan van het arme personeel dat in zijn onderhoud moet voorzien?”, zegt een medewerker van het ministerie. Het personeel kwam in het afgelopen weekend bijeen om zaken betreffende de werksfeer te bespreken. “Als arbeider kan het nooit een gezonde situatie zijn om met tegenzin aan het werk te gaan. Maar het kan helemaal niet dat je telefonisch thuis wordt gezet. We werden niet op deze manier in dienst genomen. We zijn gewillig te werken”, aldus een groep arbeiders.

Het personeel bekijkt de mogelijkheden om met de minister om de tafel te zitten en de problemen te bespreken. ‘’Indien dat niet lukt, zullen wij het werk neerleggen. We weten dat de minister de ondersteuning krijgt van het groepje dat voor zijn partij heeft gestemd, maar daar hebben wij lak aan. We willen ons werk naar behoren doen en geen politiek bedrijven met ons dagelijks brood”, aldus enkele werknemers van het ministerie.