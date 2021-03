Boldewijn: ‘Vakbeweging wordt versplinterd door politiek’

In Suriname zijn vakbondsleiders veelal lid van diverse politieke partijen en gebeurt het vaak dat deze leiders gedurende de regeringsperiode(n) waarin hun politieke partij zitting heeft, niet oproepen om te staken. Hoewel de motieven van vakbondsleiders vaak in twijfel worden getrokken, menen de vakbondsleiders dat vakbond en politiek samengaan. Bestuurskundige August Boldewijn zegt in gesprek met De West, dat naar zijn mening, vakbond en politiek niet samengaan. ‘’De totale vakbeweging wordt versplinterd door politiek’’, stelt Boldewijn. Hij geeft aan dat we in Suriname een verkeerd beeld hebben van vakbeweging en politiek.

“We denken dat wat in socialistische en communistische landen gebeurt, ook kan gebeuren in ons land met een multi-partijsysteem, maar in de socialistische en communistische landen is er één politieke partij die zich opstelt als voorhoeder van de arbeiders. De arbeiders zijn dus verenigd in een socialistische partij”, zegt Boldewijn. In een multi-partijsysteem zijn er verschillende politieke partijen met verschillende ideeën over de ontwikkeling van het land. “Als de arbeiders lid zijn van verschillende politieke partijen, leidt dat tot verdeeldheid en verzwakking van de vakbeweging. Als de belangen geïntegreerd zijn in een politiek systeem of een partij, hoeft niet iedere arbeider zich daaraan te conformeren”, stelt Boldewijn.

Volgens hem is de vakbeweging politiek, maar geen partijpolitiek. De vakbond is politiek, omdat de arbeidsbeweging macht kan uitoefenen op de regering om iets te doen. “Zij kan besluiten om niet meer te werken. Dat is een machtsmiddel om iets af te dwingen.

De vakbeweging heeft geen politieke partij nodig om zaken gedaan te krijgen. Als de leden verdeeld zijn, zal men op den duur de belangen van de eigen politieke partij behartigen.” Boldewijn haalt aan dat Ronald Hooghart, dertig jaar lang geen goed woord over had voor ex-president Bouterse. “Op een dag verschijnt Bouterse op de stoep en hij wordt lid van de NDP. Nu doet hij wat Bouterse wil en dat is deze regering saboteren.”

Boldewijn zegt dat wanneer vakbondsleiders zich zo presenteren, de hoedanigheid waarin zij handelen, in twijfel wordt getrokken en dat men zich afvraagt of zij namens de politieke partij of de vakbond handelen. “De vakbeweging kan wel dezelfde ideeën hebben als de politieke partij, maar dat betekent niet dat de arbeidersbeweging met een kruiwagen wordt gestoten door een politieke partij. De vakbeweging moet een eenheid zijn, anders kan zij geen macht uitoefenen”, aldus Boldewijn.

-door Priscilla Kia-