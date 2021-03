‘Moeten bushouders financieel doodbloeden?’

“Moeten de bushouders financieel doodbloeden? De bussen rijden al niet met de volledige bezetting”, aldus de voorzitter van de Coöperatie Vereniging voor de Ontwikkeling van het Surinaams Openbaar Vervoer (VOSOV), Suraj Sahadew-Lall, tegenover de krant. Al geruime tijd heeft de sector te kampen met diverse problemen. Een daarvan is dat steeds minder mensen gebruik maken van het openbaar vervoer, met name het particuliere busvervoer, waardoor de verdiensten sterk zijn teruggelopen. Gezien de problemen binnen de sector, stelt Sahadew-Lall voor, dat de overheid de bushouders tegemoetkomt met een tijdelijke compensatie.

“Let wel, ik zeg bewust geen brandstofcompensatie, omdat het probleem niet alleen de constante verhoging van brandstof inhoudt. De tegemoetkoming moet meer een koerscompensatie karakter hebben. De overheid moet ons probleem proberen te begrijpen”, zegt Sahadew-Lall. De huidige tarieven kunnen volgens hem niet naar boven bijgesteld worden, omdat hun inkomsten daaronder zullen lijden. “Hoger dan de momenteel geldende tarieven kunnen we niet hanteren, want dan komen de passagiers helemaal niet. En daarmee proberen we rekening mee te houden, want ook zij hebben het moeilijk”, zegt Sahadew-Lall.

Hij drukt de regering op het hart om beleid te voeren, om zo de rust in de sector te behouden en eventueel terug te brengen.

Tijdelijke compensatie

Sahadew-Lall zegt dat de tijdelijke compensatie voor de bushouders, een positieve boost zal geven aan de sector. Volgens hem moet de compensatie tussen SRD 3.000 en 4.000 per bushouder per maand zijn. Indien de regering de compensatie verschaft, moet de betaling ervan niet via een belangenorganisatie gaan. “In het verleden heeft het niet gewerkt om subsidies via een organisatie uit te keren. We weten allemaal dat er via organisaties, flink gesjoemeld wordt met subsidiegelden. Wij willen dat de tijdelijke compensatie via het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme, direct op de rekeningen van de bushouders wordt gestort”, aldus Sahadew-Lall.

-door Orsilia Dinge-