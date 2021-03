Zware beledigingen niet acceptabel

“Eén van de dingen die men zegt, is dat er geen transparantie is bij Openbare Werken. Zulke uitspraken zijn leugens”, aldus minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW), recentelijk in het radioprogramma ABC Aktueel. Volgens Nurmohamed, is de echte aanleiding tot dit verwijt c.q. beschuldiging, gewoon vaag en onduidelijk. Nurmohamed stelde, dat het meer gekoppeld is aan een beschuldigingslijst. ”Men komt hiermee aan het gezag en de reputatie van OW. Een jaar geleden heeft men niks gezegd, en nu alles verbeterd is, een goede communicatie op gang is gekomen, documenten uitgewisseld worden, en er heel veel transparantie is, dan nog komt men dit soort dingen zeggen, dan is dat niet eerlijk”, benadrukte Nurmohamed. Vervolgens stelde hij, dat zware beledigingen in de richting van het ministerie van OW, niet meer geaccepteerd zullen worden.

Volgens Nurmohamed, krijgt men op OW nu de meeste transparantie. Nurmohamed: “Echter ben ik op de hoogte, dat honderd ambtenaren verwerkt moeten worden. Die aanvragen zijn niet door de regering gehonoreerd geworden, en ik vermoed, dat de vakbond zich daarop concentreert.” Vervolgens zei Nurmohamed, dat er eerlijkheid is gedemonstreerd, door de mensen toestemming te geven alles te bekijken.

“Zo transparant is deze minister en dat is waarschijnlijk nooit eerder in de geschiedenis gebeurd”, benadrukte Nurmohamed. Volgens hem, worden er alleen maar verwijten gemaakt naar het ministerie, dat dit en dat niet gedaan wordt. Als men volgens Nurmohamed nu komt zeggen, dat er geen communicatie is, dan is dat volgens Nurmohamed een leugen. Hij haalde daarbij het willen aanstellen van 1500 nieuwe ambtenaren. “Kan de vakbond bewijzen dat er ooit 1500 sollicitaties zijn ingediend? Kunnen zij vervolgens zeggen of er een sollicitatieprocedure is geweest?”, stelde Nurmohamed.

Vervolgens zei hij dat er vanaf dit moment solliciteren met transparantie zal geschieden, en alle vacatures online geplaatst zullen worden. Nurmohamed: “Men kan OW niet komen beschuldigen, dat er voortaan geen transparante procedures zijn. Het moet ophouden, dat men het ministerie nog langer beschuldigt.” Nurmohamed deelde mee, dat in de regeringsvergadering het besluit genomen is, en de petitie vervolgens doorgeleid zal worden naar de Raad van Ministers. Beschuldigingen die niet correct zijn, zullen volgens Nurmohamed, wel gecorrigeerd moeten worden. “Als minister van OW heb ik daar grote moeite mee. Deze beschuldigingen heb ik maanden terug niet gehoord. Als men iets constateerde, dat niet correct was, moest de persoon dat ook aangeven, maar dat is echter niet gebeurd”, stelde Nurmohamed.

Daarenboven moet er volgens Nurmohamed, ook rekening gehouden worden, met mensen die niet in de vakbond zitten. Volgens Nurmohamed is niet een ieder lid van een vakbond, maar als vakbonden OW met een agenda benaderen, wordt er volgens de minister wel, naar hen geluisterd en ze eventueel ook bijgestaan. “Het is ook de taak van de minister om voor rechtvaardigheid te zorgen. Daarvoor is de minister er. Iedereen moet een gelijke behandeling krijgen”, aldus Nurmohamed.