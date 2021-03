De regering is bezig te onderhandelen met het Internationaal Monetair Fonds (IMF), over een monetair ondersteuningspakket voor Suriname. Ronald Hooghart, vakbondsleider van de Centrale van Landsdienarenorganisaties (CLO), is fel hiertegen gekant en dreigt met acties als de regering daadwerkelijk in zee gaat met het IMF. Hooghart zegt de ambtenaren te willen beschermen tegen de grote financiële ramp die volgens hem, de deal met het IMF zal brengen. VHP-parlementariër Asiskoemar Gajadien, zegt in gesprek met De West, dat hij niet wil stellen dat het volk het zwaarder zal hebben met het IMF, omdat de samenleving het al zwaar genoeg heeft.

“De regering wil juist verbetering brengen. Ik zie niet in dat de regering een overeenkomst zal tekenen om het zwaarder te maken voor het volk”, zegt Gajadien. Hooghart is van mening dat de regering niet in zee hoeft te gaan met het IMF, omdat ons land genoeg goud in de bodem heeft. Gajadien geeft aan, dat de intenties van Hooghart in twijfel kunnen worden getrokken, omdat hij in de politiek heeft laten zien, dat hij voor verspilling gaat in plaats van iets nuttigs te doen voor de samenleving.

Gajadien vraagt zich waarom Hooghart ertegen is dat de regering met een eigen programma naar het IMF gaat om de economie te herstellen.

Volgens Gajadien, is herstel nu nodig, nadat Hooghart en zijn politieke vrienden gezorgd hebben voor vernietiging. “Het goud was er altijd. In de afgelopen periode is in de goudsector zeker meer dan 3 miljard USD vrijgekomen. Toen heeft hij niet gepleit voor positieverbetering van de ambtenaren. Alle politieke drogredenen van de vakbondsleider ten spijt”, stelt Gajadien.

Hij is van mening dat de economie gestabiliseerd moet worden Er wordt volgens Gajadien, een overeenkomst getekend met het IMF om de monetaire positie van de Centrale Bank van Suriname te ondersteunen. “Er is flink daar huisgehouden door de mensen van Hooghart. Ook door Hooghart is er flink huisgehouden bij SZF en SPSB.” Volgens hem heeft het land schulden om af te lossen. “Schulden die bijna even groot zijn als onze verdiencapaciteit. Er is geen geld voor het overheidshuishouden en dat is waar mensen als Hooghart voor hebben gezorgd. Als er een injectie van buitenaf komt zodat Suriname hieruit kan komen, dan moeten we die aangrijpen voor de samenleving”, aldus Gajadien.

-door Priscilla Kia-