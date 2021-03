Tientallen ontevreden personeelsleden van het ministerie van Openbare Werken, togen gisteren onder leiding van bondsvoorzitter Michael Sallons, naar het ministerie. Het gaat vooral om mensen die op de valreep in dienst zijn genomen door de vorige regering, maar nu worden bedankt door het ministerie. Anderen hebben maanden gewerkt zonder salaris. De personeelsleden zijn naar het ministerie getogen om minister Riad Nurmohamed, om duidelijkheid te vragen over hun rechtspositie. Sallons zei dat hij nog geen protestvergadering zou uitschrijven, maar dat de bond als organisatie steeds wordt overgeslagen. Leden krijgen telefoontjes dat zij thuis moeten blijven.

Sallons is van mening dat personeelsleden buiten de personeelswet om, thuis zijn gezet. Sallons zei tegen de pers, dat op elke dependance van het ministerie, er een tekort is aan personeel, terwijl op sommige er vergrijzing is. Hij vraagt zich af waarom de minister deze mensen niet inzet op de dependances en waarom de minister de nieuwe mensen niet alvast opleidt om de ouderen die straks met pensioen gaan, te vervangen. Hij haalde aan dat werknemers van de afdeling Sluizen en Gemalen overuren draaien, maar niet betaald worden. “Als de minister ervoor zorgt dat er voldoende personeel is, hoeft dat niet. Dan kunnen ze in shiftverband werken”, zei Sallons.De politie was heel vroeg aanwezig en vroeg de vakbondsleider de mensen erop te wijzen, zich aan de covid-regels te houden. Sallons vroeg de leden dat te proberen. “Ik zeg niet dat je het moet doen maar probeer het. Want ef feest, kan hori begrijp ik het niet. Daar zijn geen wetsdienaren geweest om te vragen dat men zich moet houden aan de covid-maatregelen. Hier komen ze ons wel tegengehouden om onze rechten te zoeken.” Hoewel de mensen fel protesteerden, zei Sallons dat ze zich aan de regels moeten houden. “Ik had niet gedacht dat de minister zo wreed zou zijn om de politie op ons af te sturen”, zei Sallons, terwijl verschillende mensen uit de menigte riepen dat de politie nu hun vijand is geworden. Na enige tijd kwam er versterking van de politie. De vakbondsleider is van mening dat de minister niet genoegzaam antwoord geeft op vragen van de bond. “Ook mensen die op de loonrol zijn, zullen thuis gezet worden. Minister, have a heart.” Er werd een petitie ingediend, waarin aan de minister wordt gevraagd alle ontslagen, schorsingen en de stopzetting van het salaris van werknemers, met onmiddellijk ingang terug te draaien en het wensenpakket van de bond af te handelen en tastbare resultaten aan te dragen. Meer dan vijftien politieagenten blokkeerden de ingang van het ministerie. De bond wenste dat de minister naar beneden zou komen om de petitie in ontvangst te nemen, maar dat gebeurde niet. Sallons wilde de petitie per se indienen bij de minister. Hij weigerde de petitie in te dienen bij de directeur. In eerste instantie mocht Sallons niet naar binnen. De menigte protesteerde fel daartegen. De bond onderhandelde met de beveiliging van het ministerie en de politie. Uiteindelijk mocht Sallons samen met twee andere bestuursleden de petitie indienen bij de minister. De minister vroeg het protest na overhandiging van de petitie, af te sluiten. De bond wenste niet in confrontatie te komen met de politie. De minister wilde de petitie niet in het openbaar in ontvangst nemen. De bond besloot om vanaf dat moment, in actie te gaan. De leden zullen vanaf vandaag elke dag tot volgende week donderdag om 11.00 uur in beraad zijn. Indien de minister tot donderdag de problemen niet oplost, zullen de leden op vrijdag weer op het ministerie zijn om te protesteren.

door Priscilla Kia