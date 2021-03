Gisteren is Wilsientje van Emden (NDP) toegetreden tot De Nationale Assemblee (DNA). Hiermee is het parlement weer compleet. Van Emden is in de plaats gekomen van NDP-parlementariër en bestuurslid Sergio Akiemboto, die een paar weken geleden in een formele brief aan de NDP, zijn partijlidmaatschap opgezegd. Akiemboto leverde daarmee ook zijn zetel in het parlement in. Later kwam hij terug op zijn besluit, maar DNA-voorzitter Marinus Bee, weigerde hem de toegang tot het parlement. Akiemboto stapte naar de rechter om zijn gelijk te halen, doch de rechter besliste dat Akiemboto geen assembleelid meer is. Akiemboto heeft intussen hoger beroep aangetekend.

Van Emden zei dat het heel goed aanvoelt om als één van de vertegenwoordigers van Brokopondo, deel uit te maken van het parlement. Zij gaf aan dat zij zich zal inzetten zodat kinderen in Brokopondo en het achterland, gelijke kansen krijgen op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. Zij zal zich ook sterk maken voor de algemene ontwikkeling van zowel kinderen als volwassen.

Zij vroeg daarbij de ondersteuning van elk lid in het parlement. “Ik ben mij ervan bewust dat er veel werk te doen is. Daarom moeten we de onderlinge verschillen, persoonlijke meningsverschillen, maar ook het verschil in de manier van aanpak aan de kant laten ten voordele van ons geliefd Suriname”, aldus Van Emden.

Bee zei in zijn felicitatieboodschap, dat het goed stemt weer een vrouw te verwelkomen in het hoogste college van staat en wenste haar heel veel succes toe. Asiskoemar Gajadien (VHP) gaf aan, dat hij blij is dat het parlement weer voltallig mag zijn en wenste haar ook veel succes in haar politieke carrière. “We zijn er te allen tijde om bij te staan waar nodig”, zei Gajadien. Dinotha Vorswijk (ABOP) zei dat met haar toelating, er nu zestien vrouwen in het parlement zitten en dat ze zeker de nodige ondersteuning zal krijgen.

Ronny Asabina (BEP): ‘‘Het is ons niet ontgaan dat ze bruist van energie. Ze is jong en dynamisch, dus we zijn er heilig van overtuigd dat we samen een goede job zullen doen.’’ Ook Gregory Rusland verwelkomde het lid en sprak over de uitdagingen die er bestaan waarbij Suriname diverse crises moet overwinnen. “Dat zal heel veel van u als parlementariër vragen. U bent vertegenwoordiger van het volk. U moet rekening houden dat vanuit uw gezin heel veel geëist zal worden, waarbij u uw bijdrage optimaal zal leveren niet alleen voor Brokopondo maar heel Suriname”, stelde Rusland.

Rabin Parmessar fractieleider van de NDP, zei dat met deze aanwinst, de fractie op volle sterkte is. Hij noemde haar een actieve, behulpzame en zeer sociaal bewogen persoon. Van Emden kreeg van de NDP-fractie een pangi, die door Taschana Losche om haar middel werd gebonden. Vicepresident Ronnie Brunswijk feliciteerde het nieuwe lid namens de regering. Hij feliciteerde ook Bee en zei dat de toelating van dit lid niet gemakkelijk is gegaan, maar dat Van Emden nu lid is van het parlement, doordat Bee op de juiste wijze de regels heeft toegepast. “Nu zijn we compleet met 51. Dat betekent dat uw college op volle toeren kan draaien en de belangen van de Surinaamse gemeenschap kan behartigen”, aldus Brunswijk.

door Priscilla Kia