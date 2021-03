De voedseltechnoloog/microbioloog Ricky Stutgard, heeft onlangs een kort geding bij de kantonrechter ingediend, ter zake ‘schorsing dan wel opheffing van de mond-/neuskapverplichting. DNA-ondervoorzitter tevens arts Dew Sharman, verklaart tegenover De West, voorstander te zijn van het dragen van een mond- en neuskap, gezien de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), dat hebben aanbevolen, en het bescherming biedt tegen besmetting van het virus. “Ik ben wél voorstander van een mond- en neuskap,, omdat het feitelijk bewezen is, dat het beschermt”, aldus Sharman.

Bij het kort geding van Stutgard, is er ook een document van 40 pagina’s samengesteld, waarin wetenschappelijke internationale data vermeld staan van 40 jaar onderzoek. “De pagina’s met wetenschappelijke data, zullen bij de rechter aangetoond en beoordeeld moeten worden. Aan de andere kant zijn er voldoende wetenschappelijke informaties en artikelen, die het tegendeel bewijzen en wel dat het dragen van een mond- en neuskap noodzakelijk is”, zegt Sharman.

Vervolgens verklaart Sharman, dat in het begin alleen aan zieke mensen geadviseerd werd een mond- en neuskap op te zetten, maar vanwege de toename van de COVID-19-besmettingen in ons land, was de regering genoodzaakt, het advies van de gezondheidsinstituten PAHO en WHO na te leven. “Om jezelf te beschermen, zal een ieder een mond- en neuskap op moeten doen.

Echter zullen alle feiten op een rij geplaatst moeten worden, zodat de rechter na alle argumenten doorgenomen te hebben toch een uitspraak kan doen, of meneer Stutgard of de WHO gelijk heeft”, aldus Sharman.

Volgens Sharman, kunnen er altijd argumenten opgeworpen worden. “Wat is de wetenschappelijke basis van al deze argumenten?” vraagt Sharman zich af. Vervolgens vindt hij, dat er aan beide kanten van de argumentaties, valide stellingen verkregen kunnen worden om die op te werpen. Sharman: “Meneer Stutgard is ook een deskundige, waardoor ik niet aan het gezag van hem wil komen. Als meneer Stutgard van mening is, dat er negatieve effecten kunnen optreden, dan zullen die getoetst en vervolgens aangetoond moeten worden bij de rechter.”

Sharman verklaart, dat wij naar het grootste belang moeten kijken.

“Als de rechter geargumenteerd en beslist heeft, dat we niet verplicht zijn om een mond- en neuskap te dragen, dan zal de burgerij zich hierop mogen beroepen, geen mond- en neuskap te dragen.” Indien het besluit zo is, dan zal minister Ramadhin volgens Sharman, andere regels moeten introduceren. “Als minister Ramadhin van mening is, niet eens te zijn met meneer Stutgard en daarbij ook zijn eigen argumenten heeft, dan zou hij in hoger beroep kunnen gaan. De rechter zal inhoudelijk moeten beoordelen, wie in deze kwestie gelijk heeft. Wij zullen moeten afwachten wat de rechter zegt”, aldus Sharman.

door Charelle Gill