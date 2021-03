De NDP staat erop, dat er een strafrechtelijk onderzoek moet volgen tegen de minister Achaibersing en Ramdin, respectievelijk van Financiën en Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking en wel in de kwestie van New Surfin N.V., waar er zoals inmiddels bekend is geworden, procedurele en administratieve fouten zijn gemaakt bij de oprichting. Inmiddels zijn er dusdanige stappen door de regering Santokhi genomen, waardoor de oprichting van New Surfin N.V. nietig is verklaard en men zal werken aan een ander instituut om het beoogde doel van de regering te bereiken en alle eventuele verdachtmakingen over slechte transparantie in het beleid, worden weggemaakt. De NDP is bezig met haar gebruikelijke rookgordijnen, omdat ze heel goed weet, dat als het gaat om het niet transparant zijn bij het voeren van staatsbeleid, zij als partij de kroon spant en ze tal van verwoede pogingen dient te ondernemen, om haar zeer besmeurd gezicht nog enigszins toonbaar te maken tegenover deze gemeenschap, die haar op 25 mei 2020 weggestemd heeft. En waarom werd de NDP zo grandioos afgewezen bij de verkiezingen van 2020? Juist ja, om haar niet transparante en zeer corrupt dieftig beleid van de afgelopen tien jaar en wel tussen 2010 en 2020. Als er een politieke partij is die haar schuif over oneerlijk beleid moet houden, is het de NDP wel. Het is Hoefdraad van de NDP die tussen 2010-2015, de monetaire reserves van de Centrale Bank op een dusdanig misdadige wijze heeft verkwanseld, dat na de verkiezingen van 2015, er vrijwel niets meer van de valutareserves over was. Welke regering gaf de opdracht, dat de jaarverslagen vanaf 2015 niet meer mochten worden gepubliceerd, omdat Hoefdraad door koersmanipulatie, de Centrale Bank al een verlies van miljarden SRD had opgeleverd? Welke NDP-minister is het land uitgevlucht, omdat hij door de justitie wordt gezocht, wegens door hem gepleegde ernstige fraude en malversaties waar je U tegen zegt? Onder welke regering werden de valutakasreserves en termijndeposito’s van de commerciële banken toevertrouwd aan de Centrale Bank ter waarde van 197 miljoen dollar, doodgewoon gestolen? Juist ja, onder Van Trikt, de door de NDP aangestelde en gemanipuleerde governor op de Centrale Bank. Welke bankdirecteur zit nu achter de tralies vanwege ernstige malversaties bij de Surinaamse Postspaarbank? Juist ja, meneer Kromosoeto. De NDP ontbeert elk recht mensen van strafbare feiten te betichten. De NDP is gewoon een sektarisch crimineel nest, dat dit land in de afgelopen tien jaar heeft leeggeroofd en een totaal vernield Suriname, zowel financieel-economisch als monetair, bankroet heeft overgedragen aan de regering Santokhi. En het is dezelfde roversbende, die nu nog durft met de beschuldigende vinger in de richting van derden te wijzen. Spijkers op laag water zoeken, heet dat in het Nederlands. De NDP heeft het volkomen verbruid en kan liever haar grote schuif dichthouden en hopen dat ze in de toekomst nog iets in de melk te brokkelen zal kunnen hebben.