Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) zei recentelijk, dat hij als minister, meer transparantie zal brengen in het voertuigenbeleid van de overheid. “Voor de regering, bestaat er een staatsbesluit, waarbij er voorzieningen zijn geregeld, zoals vervoer, brandstof etc.”, aldus de bewindsman recentelijk in het radioprogramma ABC Aktueel. Volgens Nurmohamed is zo een afspraak tot 6 maanden na het aftreden een regering maar geldig. Vervolgens zei hij, dat een aanvraag tot overnemen van een voertuig, niet meer persoonlijk afgehandeld zal worden. Het zal volgens hem voortaan in het openbaar geschieden. Nurmohamed verklaarde, dat er echter een regeling is, die al tientallen jaren bestaat en die is, dat ambtenaren dienstvoertuigen mogen kopen, die afgeschreven zijn.

“Bij mijn aantreden in juli, bleken er echter geen stukken van dergelijke aanvragen te zijn, waardoor ik bij de aanvragen begon te twijfelen” benadrukte Nurmohamed. Wel deelde hij mee, dat het staatsbesluit van het ministerie van Financiën wel gevonden is. Nurmohamed stelde, dat de voorgaande regering op 10 juni 2020, haar eigen regeling gemaakt heeft.

Men zal volgens Nurmohamed willen afwijken van het gestelde dat men gehad heeft en in de vervat missive van 2015 en dat men het opkoopbedrag voor 10 procent van de taxatiewaarde vaststelt. Nurmohamed verduidelijkte, dat op 10 juni 2020 de Raad van Ministers (RvM), het besluit heeft genomen, dat voor 10 procent van de taxatiewaarde de auto’s gekocht mochten worden.

“Laatste moment een regeling maken en splinternieuwe auto’s kopen? Dat is het besluit van de afgelopen regering geweest. Is dat rechtvaardig? Is het goed bestuur?”, aldus Nurmohamed. De vraag hoeveel auto’s één persoon mag kopen, is volgens Nurmohamed, niet geregeld in het staatsbesluit. Volgens Nurmohamed, is er voor deze kwestie een specifiek justitieel onderzoek ingesteld.

“Wat mag wel en niet, wat is goed bestuur, mocht er zo met staatsmiddelen omgegaan worden?” stelde Nurmohamed. Volgens de minister, zal het justitieel onderzoek op basis van de regelingen worden uitgevoerd.

Nurmohamed vertelde, dat er ook heel veel herrie is ontstaan over de taxatiecommissie. De taxatiecommissie, zal volgens hem de komende week vervangen worden, door een nationaletaxatie commissie, waarin niet alleen mensen van OW zitting zullen nemen, maar ook mensen van het bedrijfsleven. “Dat is ook één van de wijzigingen die worden uitgevoerd, zodat wij dit soort misstanden kunnen voorkomen”, aldus Nurmohamed.