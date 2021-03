“Laten we allemaal letten op onze voeding: niet te veel zout gebruiken. Laten we genoeg drinken en één keer per jaar, je nieren checken of een algehele check-up doen. Ik denk dat we dan minder dialysepatiënten gaan hebben, als we dat onder controle hebben”, zegt Aivara Pinas, dialyseverpleegkundige van het dialysecentrum Diapura in het kader van Wereld Nierendag op 11 maart.

Het is op deze dag ook 11 jaar geleden, dat Diapura officieel werd opgericht. Dialysepatiënten hebben het al niet makkelijk, maar de coronacrisis heeft hun leven nog moeilijker gemaakt. De patiënten moeten vanwege COVID-19, nu eerst gescreend worden voordat ze het dialysecentrum binnen mogen gaan. “We doen onze best en de patiënten doen ook hun best. Maar het is niet gemakkelijk”, zegt Pinas.

Hoge kosten

‘’Het dialyseproces kost heel veel geld, per keer zo’n SRD 1100 zonder medicatie erbij’’, zegt de arts Roy Mohan. Vaak genoeg moeten patiënten één tot drie keer per week dialyseren en een heleboel patiënten zijn niet in staat om zelf de kosten op te brengen voor een dialysebehandeling. “We hebben nu iets boven de 800 dialysepatiënten, dan kan je dus nagaan: als een patiënt per keer SRD 1100 moet betalen, dan heb je 52 weken in een jaar maal 3 keer die SRD 1100.” Mohan merkt verder op dat het essentieel is voor dialysepatiënten om hun shunt of katheter goed te onderhouden.

Verschillende oorzaken

Nierproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben. De belangrijkste zijn complicaties bij diabetes (suikerziekte) en hypertensie (hoge bloeddruk). Maar ook niet-traditionele risicofactoren zoals nierstenen, leiden steeds vaker tot nierschade. Bewust minder zout eten, meer bewegen, het gebruik van alcohol en tabak beperken en gevarieerd eten kunnen allemaal helpen om mogelijke nierschade te voorkomen. Volgens Garry Chin Jen Sem, assistant-manager van Pharmport, kunnen herbale middelen ook een belangrijk hulpmiddel zijn.

Herbale middelen

“Herbale producten zijn niets anders dan producten die al langer dan duizend jaar bestaan en allemaal zijn gebruikt door onze voorouders. Zij zochten planten die een goede werking zouden hebben op de gezondheid van de mens. En hebben planten ontdekt die een bepaalde functie hebben, die vandaag de dag bewezen is door de wetenschap. Bijvoorbeeld de kattensnor. Als je die inneemt, er een thee van trekt of de bladeren ervan eet, dan krijg je stoffen binnen die ervoor zorgen dat je veel meer gaat plassen”, aldus Chin Jen Sem.